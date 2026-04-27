辛正儿 - 控蚊须追新技术  增宣传过民心关 | 社论

本港日前出现今年首宗本地登革热个案，加上食环署数据显示，四月份部分地区诱蚊器指数呈上升之势，敲响了病媒威胁的警钟。世衞组织多次警告，气候暖化正以前所未有的速度，催化蚊媒疾病在全球蔓延。全球报告的登革热病例，已由二十多年前的约五十万宗，飙升至去年的逾一千四百万宗创纪录新高。当南欧、美国南部这些以往被视为「安全区」的地方都接连出现本土感染，香港作为人口极稠密的亚热带城市，形势不容乐观。面对蚊子带有潜在疾病的风险，香港必须承认，我们正处于「追落后」的状态。



食环署署长吴文杰透露，正联同内地及本港科研机构，研究引入「以蚊治蚊」生物防治技术，最快今年底至明年初实地测试，这方向正确，但步伐必须加快。「以蚊治蚊」的核心，是利用带有「沃尔巴克氏菌」的雄蚊，与野外雌蚊交配后令虫卵无法孵化，从而压制甚至局部根除蚊群。这构想已获实战验证的成熟技术：广州部分试点已实现常态化控制率超九成，更有村庄七年零登革热；印尼日惹的感染病例下降了七成六；马来西亚及新加坡等地，亦录得蚊量大减及发病率显著回落的成果。当全球多国积极将这项绿色、精准的灭蚊利器投入实战，香港才刚踏入前期研究阶段，在抗疫新科技的竞赛中，说我们追落后，是事实而非责备。



尽快启动试验固然重要，但更关键的是要针对香港独特的城市环境「度身订造」执行方案。香港地少人多，高楼大厦耸立，居住空间立体交错，跟外国或内地一些相对平坦广阔的试点截然不同。雄蚊的飞行距离有限，如何在高密度石屎森林中，厘定最有效的释放点、密度和频率？通风井、冷气机滴水、天台积水等垂直滋生环境，会否削弱效果？会否需要结合传统化学防控，以达致更佳协同效应？这些都不是简单把外地模式照搬便可解决的技术命题。当局必须联同专家，模拟并规划一套「香港版」战术，同时设立清晰的成效指标，才可确保这项不便宜的投资，真正化为社区的防护盾。



然而，技术再高超，若缺乏市民理解与配合，恐较难推行。署方坦言，担心释放蚊只会引发公众担忧。毕竟，大众对「放蚊」的第一反应难免是抗拒。这就要求政府由现在起，展开公众宣传与科普教育，且内容必须「贴地」：用最浅白语言讲解雄蚊不会叮人、沃尔巴克氏菌对人畜无害、自然环境中六成昆虫本身已带有该菌等核心事实。可以透过社区讲座、动画短片、学校教材，甚至邀请已实施地区的过来人现身说法，化解「以蚊灭蚊」的误解，将市民由潜在反对者，转化为知情配合者，例如继续做好家居清积水，不干扰科研蚊只的监测装置等。尽快筑起公众信任，这道民心关，正是新减蚊技术成败的关键。



辛正儿