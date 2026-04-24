辛正儿 - 飞鹅山沦为罪恶黑点 执法与科技双管整治 | 社论

飞鹅山以无敌日出与九龙全景闻名，是市民与旅客登山打卡的热门胜地。然而，这片与闹市仅咫尺之遥的翠绿山野，近期却惊传沦为露天的吸毒狂欢派对场。有义工清理垃圾时，检获大量残留白色粉末的小胶袋、俗称「可乐壶」的吸毒工具，以及随处丢弃的避孕套，情况之猖獗令人咋舌。一座本应是阖家欢的行山径，入夜后变成藏污纳垢的法外之地，情况不理想，当局绝不能坐视山野变成罪恶温床。



飞鹅山的乱象直接威胁公众安全与青少年健康。不法分子利用山野夜色掩护，疑吸毒甚至不排除涉及滥交的不法派对。这些行为不仅让心存侥幸者恣意违法，更可怕的是，倘若年轻人误闯此类「夜场」，极易在好奇或同侪压力下沉沦毒海。山野隐蔽，一旦发生毒品交易、性侵甚至因神智不清引发的暴力冲突，后果不堪设想。山脚居民更忧虑烟头与吸毒火种引发山火，危及民居。这片原本供人洗涤心灵的后花园，或已沦为罪恶的「无掩鸡笼」，严重侵蚀市民行山的安全感。



旅游胜地变罪恶天堂，势必打击香港的国际形象。飞鹅山是不少外地游客向往的打卡点，若游客慕名登山观赏夜景，却撞破狂欢派对、遍地针筒与垃圾，甚至遭受滋扰，这对香港旅游业的声誉是沉重的打击。在政府积极推动「无处不旅游」的当下，这不啻是负面例子。



面对山野无法无天的局面，有议员向当局反映情况，促请加派人员巡逻及研究加装闭路电视。对此，执法部门须从速回应。增设闭路电视固然是长远的阻吓之计，惟涉及资源审批与工程建设，远水难救近火。当局应双轨并行，短期内必须调配人手，加强夜间的针对性巡逻与埋伏行动，对吸毒及乱抛垃圾者严厉执法，以收即时阻吓之效。



当局亦应研究借助科技力量填补人手不足。例如出动具备热能探测或夜视功能的无人机进行高空侦察，既能大范围搜集山上可疑聚会与犯罪证据，亦能减轻前线警员在崎岖山路搜证的风险与压力。科技应用灵活且成本相对可控，是短期内打击山野罪案的利器。当局必须展现整顿决心，飞鹅山的青山绿水不容玷污。



辛正儿