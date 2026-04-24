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邵家辉 - 灾后工作扎实细致 体现担当 | 家辉讲场

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邵家辉
6小時前
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时评 专栏
內容

　　大埔宏福苑火灾，全社会痛心，特区政府亦一直高度关顾受灾居民，全力推进善后。日前当局安排七座受灾楼宇居民返家执拾，综观整体安排畅顺有序，令人欣慰之余，也展现出当局的细心与体恤。

　　据悉是次行动中，政府每日动员逾千名跨部门人员，涵盖警务处、消防处、民安队、医疗辅助队、民政署、社署、房屋局及房屋署，并联同关爱队义工全力协助。当局亦不时因应个别需要作出人性化调整，前线人员更自发灵活提供支援，不少居民对此表示满意。在此，衷心感谢全体工作人员的辛劳付出。

　　从传媒报道中看到，有居民在取回珍贵物品时流露出的喜悦，尤为令人动容。部分物品的经济价值或许不高，但对当事人而言，却承载着无可替代的回忆与意义。在确保安全的大前提下，当局尽量为居民提供最大便利，那份用心值得肯定。

　　事实上，自火灾发生至今约5个月，政府的善后工作从未停歇。除了成立独立委员会彻查事故原因和责任外，当局亦已制订并公布长远安置方案，同时着手改革制度，全面堵塞漏洞。改革范畴涵盖提升消防安全治理、强化楼宇维修监管、改善大厦管理及工地安全、打击围标等，相关法案即将提交立法会审议。凡此种种，每一项工作均做得扎实细致，充分体现特区政府的承担与努力。

　　作为政府高效依法施政的重要伙伴，我们立法会议员定必竭尽所能，协助政府完善法规、优化制度，加快审批拨款，并监督政策切实落实，务求支援受灾居民早日回复正常生活，避免悲剧重演。同时我们必须保持警惕，严防别有用心者借机「以灾乱港」，影响国家安全与社会稳定。

　　世事无常，人间有暖。让我们团结一心，支持做好灾后工作，重新出发。

全国政协委员
自由党主席
立法会议员（批发及零售界）
邵家辉

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