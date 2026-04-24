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陶杰 - 读不起大学 | 油尖多士

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陶杰
6小時前
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时评 专栏
內容

　　许多美国年轻人在社交媒体上叫苦连天，抱怨入不敷支，除生活成本和高消费之外，最主要的原因是沉重的学生贷款。

　　美国去年学生贷款总额1.69万亿美元，仅次于房屋贷款，欠债人数高达4280多万。许多人大学一毕业，即背负数万美元债款，连本带利，还款过程往往经年累月。

　　让学生贷款读大学，最早由詹森政府提出，本来被视为推动平等权益的德政；读大学不仅是富裕白人阶层的专利，只要成绩优秀，基层的黑人学生，也可以由政府资助，进入高等学府。

　　政策出台之后不久，贷款规模即以几何倍数增加，原因很简单，嗅觉极为灵敏的金融界发现，贷款由政府出资，大学生用工作和时间偿还，风险由纳税人承担，是一笔极其稳定的资产，1972年，便有一间专门提供学生贷款的金融机构 Sallie Mae 成立，从此开始像2008年金融海啸中的房利美、房贷美一样，专门以贷款融资，到2004年，已经成为一间上市公司，完全脱离了政府控制。

　　既有纳税人包底，政府年年增加拨款，各间大学自然也不会执输，学费年年有增无减，从1980年起至今，不但学生贷款增加了700%，大学学费更高达1200%，政府每拨款一美元，其中六成都落入了大学的荷包。

　　但凡是公帑，钱必不可能花在刀刃上，如今美国的大学已经发展成为一个小型政府，绝大部分的资助，都用于行政成本，各种名目的教学助理、文化事务部门，营销和推广团队，这些职位，都以四五倍的速度增加，真正的教学职位多年来甚至未曾翻倍。

　　当然，学生贷款有别于房屋次贷，未必会爆煲，但是去年坏帐率突然急升至9.5%，年轻人的经济状况可见一斑。大学越来越「水」，学位和滥发的钞票一样，还未毕业，便已背负几万美元的债务，难怪Z世代的美国人有至少40%的比例考虑移民。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

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