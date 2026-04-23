周显 - 西葡妄想瓜分天下 | 政政经经

哥伦布是意大利人，受西班牙皇室赞助，1492年发现新大陆，在巴哈马群岛登陆，但当时他以为这里是印度。



有意思的是，西班牙在这时已和葡萄牙签订了《托尔德西里亚斯条约》（Tratado de Tordesillas），约定了如何瓜分世界。大致上是，旧世界我不要了，主要是非洲，由你葡萄牙人来玩吧，我西班牙就只要新世界。



不过当时的西班牙人还以为这里是印度。1500年，葡萄牙人来到了巴西，1503年，西班牙的Amerigo Vespucci才发现这是一片新大陆。1520年至1521年，葡萄牙人麦哲伦也是受西班牙皇室的赞助，横渡了太平洋，到达菲律宾。



哥伦布麦哲伦获赞助出海



于是在1529年，西葡两国又签了《萨拉戈萨条约》（Tratado de Zaragoza）作为补充。先是承认了葡萄牙在巴西的地位，再把澳洲划分成为两份，西部归葡萄牙，南部归西班牙。葡萄牙人就是在这前提下，在1553年来到了澳门。今日看来，这两国当然是不自量力，但在当时，可是煞有介事，一点也不可笑。



周显