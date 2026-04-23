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辛正儿 - 本地登革热再现 全民防蚊不松懈 | 社论

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辛正儿
7小時前
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　　本港日前录得今年首宗本地登革热个案，衞生防护中心评估未来本地传播风险为「中等」，更明言爆发风险不可忽视。虽然当局强调整体风险「可防可控」，但这一警号足以提醒我们：随着雨季来临、气温回升，蚊媒疾病有可能处于爆发边缘，社会必须立即行动，防患于未然。

　　香港的白纹伊蚊是传播登革热、基孔肯雅热及寨卡病毒的主要病媒。登革热虽多数属轻症，惟一旦发展为重症，若无适当治疗，死亡率可高达10%至20%；而基孔肯雅热可引致长期关节痛，寨卡病毒更对孕妇及胎儿构成严重威胁。这些疾病并非「远在天边」，本地个案曾出现，证明社区随时面对风险。

　　值得注意的是，政府一直有在网上公布各区诱蚊产卵器指数，该指数直接反映一个地区的蚊患水平。公众应养成定期查阅习惯，了解居所附近的风险；物业管理公司更须以指数为行动依据，在指数上升时立即加强巡查、清除积水及喷雾灭蚊。单靠政府部门在公共空间灭蚊，并不足够，私营屋苑、学校、地盘等同样责无旁贷。

　　全球暖化正令热带蚊媒疾病的地理分布不断扩大，东南亚及邻近地区的发病率持续高企。香港人热爱外游，一旦在当地被带病毒蚊子叮咬，回港后若再被本地白纹伊蚊叮咬，便可能将病毒传入社区，形成二次传播。因此，市民外游期间必须做足防蚊措施，返港后若出现发烧、肌肉关节痛等症状，应尽快求医并主动告知外游史。

　　春夏之交，正是蚊虫孳生的高峰。政府应加强跨部门协作，在公共屋邨、公园、学校等重点区域持续灭蚊，并善用媒体宣传诱蚊产卵器指数的意义。同时，医护人员亦要提高警觉，对疑似个案及早诊断通报。防蚊灭蚊不是口号，而是保护自己与邻舍的具体行动。只有官民合力，才能将本地爆发的风险扼杀于萌芽之中。

辛正儿

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