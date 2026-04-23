黄丽君 - 在「五年规划」中的香港定位 | 中环High Tea

特区政府将推出首份「五年规划」，特首李家超日前宣布，争取本季内发表公众咨询文件，咨询范围涵盖金融贸易、创新科技及产业升级、土地房屋及加快发展北都、区域合作（包括融入大湾区及深化国际合作）、社会民生发展，及文体旅及绿色生活。咨询后，政府会于年底前发表正式文本。



上述六大主题，市民都耳熟能详。每年特首的施政报告都离不开就这些主题提出政策主张，到底「五年规划」与施政报告有何分别、有甚么关系，应是这份「五年规划」的关键。



作为一个中、长期规划，「五年规划」必须是一份切实的策略性文件。要讲策略，便得要讲定位，因如何为香港定位，将直接影响香港未来的规划方向。因此，在政府大谈各项策略大计之前，必须先弄清楚香港要确立的定位，确保香港可真正地为国家未来作贡献。



要为国家作贡献，我们先要认清香港最大的价值，及香港与其他内地城市的最大区别，欠缺这种认知，我们的「五年计划」难言可让香港展现实力，发挥所长。



直至今天，香港与内地城市的最大分别，是香港的国际化本质，香港是中国城市中最能展现出中西汇聚、华洋杂处的特质。香港具备这些优势，是源于香港历史发展的轨迹。



过去百多年殖民地统治，让香港承袭不少西方优良的制度和生活方式。中央透过《基本法》确立香港这些制度和生活方式可在「一国两制」模式下延续，香港的独特优势因而得到确立，令我们的国际化特性不走样、不失色。要确立香港在云云中国城市中的独特定位，前设是中央赋予我们「一国两制」的独特地位，因此香港的「五年规划」必须要将这个内涵充分发挥，才能让香港为国家大展所长。



规划未来，香港重中之重的任务是确保香港国际化的DNA不变色。公平竞争、司法独立、法治制度、表达自由、创作自由、中英并重等等都是塑造出今日香港的元素，这些元素如何体现于「五年规划」的六大范畴内，应是「五年规划」的咨询重点之一，而如何让香港在融入大湾区及深化国际合作中取得最好的平衡，是另一重点。



香港为未来五年作出一个通盘规划，是非常难得的机会。我们若能切实地抓重点，不空谈，有高度有深度去制定策略，必能为香港未来的繁荣和可持续发展带来机遇，唯有这样，才能真真正正为国家作出贡献！



黄丽君