Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 苹果换帅的启示 创意主导新经济 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
6小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　苹果公司宣布行政总裁库克将转任执行董事长，由硬件工程高级副总裁特努斯接掌帅印。这一备受全球科技界关注的人事变动，不仅标志着苹果后库克时代的开启，更深刻反映了未来新经济的驱动力已从「技术可行」悄然转向「人类需要」－－在科技日益同质化的今天，设计创意与创新科技的深度融合，才是定义产品价值、引领产业潮流乃至改变人类生活的核心引擎。

　　回顾苹果的传奇历程，从乔布斯时代的Mac、iPod、iPhone，到库克治下Apple Watch、AirPods及服务生态的壮大，苹果多次证明：真正的颠覆并非来自单一技术突破，而是源自对用户体验的极致洞察与设计创意的精巧转化。推行AirPods的成功，并非蓝牙技术的独有专利，而是配对流畅度、收纳盒磁吸手感与佩戴美学的整体设计；iPhone亦非第一部智能手机，却是第一部让人「渴望拥有」的手机。

　　特努斯接任苹果CEO，格外值得全球关注。他拥有工程师的头脑与创新者的灵魂，长期主导硬件设计，曾推出多代iPhone、iPad、MacBook Neo，并在材料科学上引入再生铝化合物、3D打印钛金属，同时兼顾可修复性。这些成就表明，苹果未来的产品方向将更加强调设计创意与可持续性的结合，而不再单纯比并晶片参数或萤幕规格。可以预期，特努斯领导下的苹果，将进一步深化「设计思维」－－以人为本，解决复杂的系统问题，例如健康监测、环保制造、无缝生态体验。这势必带动全新产业链（如回收材料、精密制造、服务设计）的爆发，并重新塑造人们的行为习惯与审美标准。

　　对于香港而言，苹果换帅不应仅视为远方的新闻，更应视为一面镜子与一次警钟。香港自然资源匮乏，无法依赖廉价土地或初级加工业竞争，但拥有世界级的大学科研能力，以及近年蓬勃发展的创意学科，培育了不少兼具科技与设计思维的年轻人才。然而，香港过去在科创产业化方面往往偏重「技术突破」，至于以设计创意作为价值创造的源头，仍需努力。

　　香港的创科创意界应从苹果换帅中学习三点：第一，打破「技术至上」的迷思，鼓励跨学科协作－－让工程师与设计师、心理学家、社会学家共同定义问题。第二，善用大学在材料科学、人工智能与人机互动的研究积累，结合设计学院的创意输出，开发具有独特文化符号与情感价值的原型产品。第三，政府与业界应搭建更多「设计思维」工作坊、加速器，并提供原型制造、用户测试等基础设施，降低从创意到商品的转化门槛，才能抓紧设计创意驱动新经济的浪潮。

辛正儿

最Hit
伊朗局势｜特朗普：美军向伊朗货船开火并扣押 据报伊朗拒绝参与第二轮谈判｜持续更新
01:42
伊朗局势｜特朗普宣布延长停火至谈判结束 伊朗据报拒第二轮会谈｜持续更新
即时国际
2小時前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
12小時前
01:43
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
18小時前
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
5小時前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
18小時前
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
影视圈
11小時前
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
13小時前
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
01:34
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
13小時前
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
15小時前
HGC环电推出5G流动上网Plan 月费98元50GB兼送内地数据
HGC环电推出5G流动上网Plan 月费98元50GB兼送内地数据
商业创科
12小時前
更多文章
辛正儿 - 香港电影复兴之路 本地支持至为关键 | 社论
　　香港电影自1897年萌芽以来，历经片厂黄金年代、新浪潮、黄金盛世、调整低谷，再到合拍片时代，百年跌宕，始终展现出惊人的韧性。近数年，我们欣喜地看到一股强劲的复兴浪潮正在涌现－－题材、剧本、导演手法与特技制作百花齐放，更重要的是，作品重新植根香港，以本地故事为核心，打动了无数观众。 　　从2023年金像奖最佳电影《给十九岁的我》、2024年《毒舌大状》、2025年《九龙城寨之围城》，到刚出
2026-04-21 02:00 HKT
头条社论