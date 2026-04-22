辛正儿 - 苹果换帅的启示 创意主导新经济 | 社论

苹果公司宣布行政总裁库克将转任执行董事长，由硬件工程高级副总裁特努斯接掌帅印。这一备受全球科技界关注的人事变动，不仅标志着苹果后库克时代的开启，更深刻反映了未来新经济的驱动力已从「技术可行」悄然转向「人类需要」－－在科技日益同质化的今天，设计创意与创新科技的深度融合，才是定义产品价值、引领产业潮流乃至改变人类生活的核心引擎。



回顾苹果的传奇历程，从乔布斯时代的Mac、iPod、iPhone，到库克治下Apple Watch、AirPods及服务生态的壮大，苹果多次证明：真正的颠覆并非来自单一技术突破，而是源自对用户体验的极致洞察与设计创意的精巧转化。推行AirPods的成功，并非蓝牙技术的独有专利，而是配对流畅度、收纳盒磁吸手感与佩戴美学的整体设计；iPhone亦非第一部智能手机，却是第一部让人「渴望拥有」的手机。



特努斯接任苹果CEO，格外值得全球关注。他拥有工程师的头脑与创新者的灵魂，长期主导硬件设计，曾推出多代iPhone、iPad、MacBook Neo，并在材料科学上引入再生铝化合物、3D打印钛金属，同时兼顾可修复性。这些成就表明，苹果未来的产品方向将更加强调设计创意与可持续性的结合，而不再单纯比并晶片参数或萤幕规格。可以预期，特努斯领导下的苹果，将进一步深化「设计思维」－－以人为本，解决复杂的系统问题，例如健康监测、环保制造、无缝生态体验。这势必带动全新产业链（如回收材料、精密制造、服务设计）的爆发，并重新塑造人们的行为习惯与审美标准。



对于香港而言，苹果换帅不应仅视为远方的新闻，更应视为一面镜子与一次警钟。香港自然资源匮乏，无法依赖廉价土地或初级加工业竞争，但拥有世界级的大学科研能力，以及近年蓬勃发展的创意学科，培育了不少兼具科技与设计思维的年轻人才。然而，香港过去在科创产业化方面往往偏重「技术突破」，至于以设计创意作为价值创造的源头，仍需努力。



香港的创科创意界应从苹果换帅中学习三点：第一，打破「技术至上」的迷思，鼓励跨学科协作－－让工程师与设计师、心理学家、社会学家共同定义问题。第二，善用大学在材料科学、人工智能与人机互动的研究积累，结合设计学院的创意输出，开发具有独特文化符号与情感价值的原型产品。第三，政府与业界应搭建更多「设计思维」工作坊、加速器，并提供原型制造、用户测试等基础设施，降低从创意到商品的转化门槛，才能抓紧设计创意驱动新经济的浪潮。



辛正儿