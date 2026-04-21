辛正儿 - 香港电影复兴之路 本地支持至为关键 | 社论

香港电影自1897年萌芽以来，历经片厂黄金年代、新浪潮、黄金盛世、调整低谷，再到合拍片时代，百年跌宕，始终展现出惊人的韧性。近数年，我们欣喜地看到一股强劲的复兴浪潮正在涌现－－题材、剧本、导演手法与特技制作百花齐放，更重要的是，作品重新植根香港，以本地故事为核心，打动了无数观众。



从2023年金像奖最佳电影《给十九岁的我》、2024年《毒舌大状》、2025年《九龙城寨之围城》，到刚出炉的2026年最佳电影《再见UFO》，这些作品无论是纪录片、法庭剧、动作史诗抑或奇幻温情，均口碑与票房兼收，充分证明香港新一代电影人的才华与魄力。他们承接了「香港新电影」浪潮的社会关怀与哲学思考，同时以凌厉的影像语言和扎实的剧本，重新唤起本地观众对港产片的热情。



然而，这股复兴呈现出一个明显趋势：题材多为本土化，主要吸引本地观众。除了《九龙城寨之围城》凭借香港动作片的国际声誉获得较多海外支持外，绝大多数优秀作品仍以本地票房为生存命脉。换言之，香港电影未来的发展空间，很大程度上取决于香港观众的持续支持。



这并非悲观的判断，而是现实的机遇。本土市场虽然规模有限，但若能得到稳定而热情的回应，便能形成良性循环－－电影人敢于投资更多元、更高质量的本地故事，观众则享受独一无二的文化共鸣。这种共生关系，正是香港电影最珍贵的基础。



因此，我们全力呼吁公众踊跃支持即将到来的4月25日电影日。这不仅是一次观影的机会，更是向业界传递明确讯号：香港观众珍惜自己的电影。与此同时，各消费行业－－饮食、酒吧、零售等－－应积极与电影业联乘合作，推出消费优惠或联乘纪念品。支持文化产业，绝非单向付出；电影带动的人流与话题，必然惠及餐饮、旅游、零售等各行各业，形成多赢局面。



香港电影的复兴，不能只靠电影人的热血。每一个买票入场的观众、每一项跨界合作的优惠、每一句真诚的口碑，都是推动这艘船继续前行的浪花。让我们一起，撑起香港电影的下一个黄金年代。



辛正儿