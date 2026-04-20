周显 - 做内奸是不归路 | 政政经经

1966年，史丹福大学的心理学家Jonathan Freedman及Scott Fraser提出了「登门槛效应」（Foot-in-the-Door Effect），又称「得寸进尺效应」，是指人们一旦接受了微不足道的小要求，为了避免认知失调或维持前后一致的形象，更可能接受随后更大的要求。



这好比是夜总会的名言：企、跪、坐、瞓，即是由知客做起，变成了服务员，然后是坐枱小姐，再到妓女，一步一步的引诱，不能一步到位。



伊朗高层充斥间谍



话说伊朗反间谍机关的负责人，就是以色列的「内鬼」，他的手下还有20名双重间谍，为以色列做事。除此之外，伊朗革命卫队圣城旅的指挥官Esmail Ghaani也是美以培养的间谍。



为甚么这么高级的人也会成为间谍？他们不易收钱，收了钱也跑不了，子女如在美国，政府也不会不知。



这其实就是登门槛效应：从低级时干起，初时只是小小的干，好像《无间道》的刘德华，升至高位时，想摆脱也摆脱不了。所以说，做内奸是一条不归路。



周显