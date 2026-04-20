辛正儿 - 霍尔木兹海峡炮声 震动美国北约关系 | 社论

上星期，霍尔木兹海峡上演了一场极具象征意义的闹剧。美国海军大张旗鼓地派出军舰，声称要「反封锁」以确保全球两成石油运输要道畅通。然而，华盛顿的号角虽然响亮，回应的却是一片尴尬的沉默－－西欧盟国的军港寂静无声。由美以联军发动的这场对伊战事，已如一把锋利的手术刀，切开了跨大西洋伙伴关系看似坚韧的表皮，露出其下深可见骨的裂痕。



伊朗在上月冲突期间，仍透过选择性放行中国、俄罗斯、印度等国油轮通过霍峡，单月赚进近五十亿美元。法国总统马克龙看清了这幅荒谬的图景，才拒绝登上华盛顿的战车。法国并非示弱，而是做出冷静的战略计算：美国于二月发动了这场战争，现在却要求盟友在一个仍在交火的战区共同承担后果，这无异于绑架盟友加入一场未经同意且师出无名的战争。戴高乐号航母战斗群在中东的「防御性存在」，以及英国悄然寻求建立「非美国领导」的战后多国联盟，在在显示，欧洲的军事强权已不再愿意为美国的单边主义地缘赌博背书。



这不仅是对一场特定冲突的歧见，更是北约创立以来最严重的存在考验。德国国防部长那句「你期望几艘欧洲护卫舰能做到强大的美国海军做不到的事吗？」摆明是政治责任的切割。西班牙国防部长直斥美国反封锁霍峡「毫无意义」。这些来自北约核心成员的公开表态，是正式的外交宣告：这场冲突与北约无关。当美国的军事联盟体系在官方场合将自身与美国的战争切割开来，这意味着二次大战后确立、以美国为绝对核心的集体安全架构，已在霍峡的硝烟中出现了无法修补的裂缝。



特朗普政府的单边主义作为这场分裂的催化剂，其冲击波远超中东战场。美国在关税问题上对盟友的无情挤压、在战略需求上的予取予求，以及在国际条约与政治伦理上的反复无常，早已让欧洲盟邦寒心。霍峡危机只是压垮骆驼的最后一根稻草。欧洲的盘算很清楚：若跟随美国封锁，意味着与中国、俄罗斯、印度等仍在与伊朗交易的经济体直接对立，而这一切竟是为了收拾一个由美国挑起、欧洲毫无利益的烂摊子。



美伊止战谈判仍在伊朗存放铀等核心问题上胶着，但即便谈判有所突破，大西洋两岸的政治信任早已覆水难收。这场冲突揭示了一个残酷的现实：美国行单边主义，欧洲盟邦也将毫不犹豫地走自己的路。霍峡不仅是石油运输的咽喉，此刻更成了见证旧时代霸权秩序崩解的隘口。当法国与英国开始筹组一个不需要美国领导的平行世界时，世人目睹的不止是一场区域战争的余波，更是世界格局「去美国中心化」的历史性转折。



辛正儿