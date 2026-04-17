Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 戏院日联乘消费优惠 成本地玩乐日振经济 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
5小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　一年一度的「全港戏院日」再度来临，下周六(4月25日)全线商业戏院票价划一30元，料掀起扑飞潮。过去三届活动入座率均逾七成，去年吸引近20万人次入场，成效有目共睹。此举诚然反映政府及业界扶持创意工业的决心，亦为近年稍见复苏苗头的本地影坛注入强心针。然而，单靠一日优惠促销，作用终究短暂，要将观众的热情转化为恒常入场习惯，甚至带动跨行业消费，当局与业界实须作更具策略的规划。

　　回顾香港电影发展，昔日港产片风靡东南亚，惟近年面对日韩影视工业强势挑战，加上串流平台改变观影习惯，本地制作一度陷于创意与资源双重瓶颈。幸而，近年新晋导演与编剧人才辈出，题材紧扣本土情怀与写实面貌，纵然多属中小型制作，却屡创口碑奇迹，印证「小本」亦能「立大功」。今年本地票房按年回升四成，两部港产片更录得破亿或近亿佳绩，足见只要故事动人，观众自会以戏票投下信任一票。

　　「全港戏院日」正是在此背景下应运而生，透过划一低价门槛，鼓励久违戏院的家庭与年轻观众重拾大银幕体验。文创专员表明若反应理想，考虑恒常举办。有业界声音建议改为每月一次，此举动用公帑数额必然倍增，必须审慎权衡。现时每次活动涉款约800万至900万元，若频率过密，一来或令优惠常态化，削弱「限定日」的催谷效应；二来亦需向社会交代公帑是否用得其所。折衷而言，按季度举办或更为恰当，既能维持新鲜感与话题性，亦避免政府财政负担过重，同时让院商有足够时间筹备具吸引力的片单配合。

　　更重要的是，公帑投入不应止于「补贴票价」。既然社会同意运用资源支持电影业，便应追求更大效应。业界不妨跳出框框，联乘饮食、零售甚至主题公园等，将「戏院日」升级为「本地玩乐日」。例如推出包含戏票、餐饮券与景点优惠的「吃喝玩乐套票」，鼓励市民观影后续留消费，把一场电影的行程延伸为半日或一日的消闲体验。如此一来，公帑不仅提振了影院入座率，更能涓滴惠及零售餐饮等周边行业，真正做到「一石多鸟」，让社会整体受惠。

辛正儿

最Hit
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
14小時前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
19小時前
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
时事热话
15小時前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
影视圈
13小時前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
18小時前
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
影视圈
10小時前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
21小時前
河南景区「大象」表演惊现人脚 网民：骗我多年！
00:34
河南景区「大象」表演惊现人脚 网民：骗我多年！
即时中国
11小時前
校服衫领发黄 点算好？ 日网友教路 用2物瞬间去渍 KO衫领/袖口黄渍
校服衫领发黄点算好？日网友教用洗洁精+牙膏瞬间去渍 衫领袖口黄渍见效
食用安全
19小時前
更多文章
辛正儿 - 加快渗水检测惠民生 善用科技解邻里纷争 | 社论
　　「民生无小事」，这句话在香港楼宇渗水问题上体现得淋漓尽致。每逢雨季或水管老化，家居天花滴水、墙身渗斑便成为无数家庭的噩梦，更屡屡成为电视投诉节目的焦点。这不仅反映漏水现象极其普遍，其对日常生活的滋扰更不容小觑－－从家具损毁、电器短路，到墙壁发霉影响健康，每一项都令住户苦不堪言。 　　随着本港楼宇进入高龄化，漏水问题势必日益严峻。然而，此类问题的棘手之处，在于渗水源头往往难以明确查实。楼上
2026-04-16 02:00 HKT
头条社论