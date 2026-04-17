辛正儿 - 戏院日联乘消费优惠 成本地玩乐日振经济 | 社论

一年一度的「全港戏院日」再度来临，下周六(4月25日)全线商业戏院票价划一30元，料掀起扑飞潮。过去三届活动入座率均逾七成，去年吸引近20万人次入场，成效有目共睹。此举诚然反映政府及业界扶持创意工业的决心，亦为近年稍见复苏苗头的本地影坛注入强心针。然而，单靠一日优惠促销，作用终究短暂，要将观众的热情转化为恒常入场习惯，甚至带动跨行业消费，当局与业界实须作更具策略的规划。



回顾香港电影发展，昔日港产片风靡东南亚，惟近年面对日韩影视工业强势挑战，加上串流平台改变观影习惯，本地制作一度陷于创意与资源双重瓶颈。幸而，近年新晋导演与编剧人才辈出，题材紧扣本土情怀与写实面貌，纵然多属中小型制作，却屡创口碑奇迹，印证「小本」亦能「立大功」。今年本地票房按年回升四成，两部港产片更录得破亿或近亿佳绩，足见只要故事动人，观众自会以戏票投下信任一票。



「全港戏院日」正是在此背景下应运而生，透过划一低价门槛，鼓励久违戏院的家庭与年轻观众重拾大银幕体验。文创专员表明若反应理想，考虑恒常举办。有业界声音建议改为每月一次，此举动用公帑数额必然倍增，必须审慎权衡。现时每次活动涉款约800万至900万元，若频率过密，一来或令优惠常态化，削弱「限定日」的催谷效应；二来亦需向社会交代公帑是否用得其所。折衷而言，按季度举办或更为恰当，既能维持新鲜感与话题性，亦避免政府财政负担过重，同时让院商有足够时间筹备具吸引力的片单配合。



更重要的是，公帑投入不应止于「补贴票价」。既然社会同意运用资源支持电影业，便应追求更大效应。业界不妨跳出框框，联乘饮食、零售甚至主题公园等，将「戏院日」升级为「本地玩乐日」。例如推出包含戏票、餐饮券与景点优惠的「吃喝玩乐套票」，鼓励市民观影后续留消费，把一场电影的行程延伸为半日或一日的消闲体验。如此一来，公帑不仅提振了影院入座率，更能涓滴惠及零售餐饮等周边行业，真正做到「一石多鸟」，让社会整体受惠。



辛正儿