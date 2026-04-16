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辛正儿 - 加快渗水检测惠民生 善用科技解邻里纷争 | 社论

头条社论
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辛正儿
2小時前
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　　「民生无小事」，这句话在香港楼宇渗水问题上体现得淋漓尽致。每逢雨季或水管老化，家居天花滴水、墙身渗斑便成为无数家庭的噩梦，更屡屡成为电视投诉节目的焦点。这不仅反映漏水现象极其普遍，其对日常生活的滋扰更不容小觑－－从家具损毁、电器短路，到墙壁发霉影响健康，每一项都令住户苦不堪言。

　　随着本港楼宇进入高龄化，漏水问题势必日益严峻。然而，此类问题的棘手之处，在于渗水源头往往难以明确查实。楼上业主可能坚称并非自家管线破损，楼下住户则日夜受水渍困扰，双方各执一词，争拗不休。轻则口角不断，重则对簿公堂，成为地区邻里关系恶化的主要导火线。旧有检测程序需时约71个工作天，漫长的等待无异于火上浇油，令小纠纷酿成大矛盾。

　　为了改变情况，政府计划今年中以试行方式，实施调查私人楼宇渗水的新检测程序。渗水办将率先以红外线分析仪配合电子湿度仪，初步确定渗水源头后，随即向楼上单位业主发出「建议维修通知」，整个流程大幅缩短至14个工作天。这项德政值得社会各界大力支持。时间缩短近八成，既能及早止漏减低损害，亦可避免无谓的邻里对立。更关键的是，若业主逾期不遵从，便须缴付1.7万元检测费。此举清晰传递一个讯息：业主有责任处理自身单位的渗水问题，不应由公帑代为埋单。收费并非惩罚，而是促使业主做「本身应做的事」，即使最终证实并非其责任，自费检测亦能「求个安心」。

　　长远而言，当局应以紧贴科技发展为政策目标。红外线、微波断层扫描等新技术日新月异，配合新例执行，将进一步提升检测效率与准确性。同时，政府积极推动物管公司参与协商调解，过去三年成功解决七成个案，成效显著。未来应加强培训物管人员担任调解员，鼓励邻里自行化解赔偿等争议，扭转「有事只会揾渗水办」的被动风气。总之，加快渗水检测、善用科技、强化调解，三管齐下，方能真正利民生、睦邻里，让市民安居乐业。

辛正儿

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