辛正儿 - 香港拥抱AI大潮 创意与规划并重 | 社论

人工智能正以前所未有的速度重塑全球经济格局，香港作为国际金融中心，若未能及时抓住这波浪潮，恐将错失高增长的黄金机遇。行政长官李家超昨天在一个论坛表明，香港将全力推动「AI产业化」与「产业AI化」，预告下半年投入运作的人工智能研发院，方向正确，但当局同时要提出切实可行的行动蓝图。



「AI产业化」与「产业AI化」犹如经济转型的双引擎。前者把AI技术本身发展成独立产业，创造新增长点与高价值就业；后者使用AI改造传统行业，以降本增效、创新商业模式。两者相辅相成，缺一不可。香港拥有五间全球百强大学，科研基础扎实，创意人才辈出，这正是「AI产业化」的沃土。然而，创意若只停留在实验室，便无法产生经济效益。



内地拥全球最完整的制造体系与庞大应用场景，而香港的强项在于基础科研、知识产权保护及国际化营商环境。两者互补，可形成「香港研发、内地转化、全球销售」的价值链。透过与大湾区城市深度协作，香港的AI创意可以快速落地，避免「转型失灵」－－即技术无法走出实验室的窘境。



然而，机遇不会自动变现。未来五年规划必须将AI列为重中之重，订出具体路线图与达标时间表。这包括：明确AI产业化的重点领域（如芯片设计、算法、数据服务）；制订传统行业（金融、医疗、物流）的AI应用指标；加快InnoHK等平台的研究成果转化；并透过税务优惠、人才引进计划等政策，吸引全球顶尖AI企业落户。李家超提及加快临床试验以发展国际医疗创科中心，正是一个好的起点。



更重要的是，香港不能只做AI的「使用者」，更应成为「创造者」。AI擅长优化与执行，但颠覆性突破仍源于人类创意。保护知识产权、鼓励容错文化、强化STEM与人文学科的跨领域教育，才能源源不绝产出新点子。当AI产业化提供技术工具，产业AI化释放传统行业潜力，再以创意赋予独特价值，香港方能在国际AI竞赛中后来居上。



辛正儿