辛正儿 - 借鉴内地「养老服务师」 研综合式安老服务 | 社论

人口高龄化是全球共同面对的挑战，香港也不例外。随着长者人口攀升，如何提供专业、整合且人性化的安老服务，已成为社会亟待解决的课题。内地近日将「养老服务师」纳入新职业，透过系统化培训打造专业人才队伍，这一举措值得香港借鉴。



「养老服务师」有别于传统护理员，他们是从事居家、社区、机构养老服务综合需求评估、制订方案的专业技术人员。有内地从业者分享，数年前开始为认知功能退化长者的家庭度身订造养老方案，包括推介合适的安老院舍。有照顾者坦言，失智长者认不到家人，照顾压力巨大，经「养老服务师」推介合适院舍后，长者生活质素大大提升。这充分说明，专业的养老服务人才不仅能减轻家庭照顾负担，更能切实改善长者的晚年生活。



香港社会进入高龄化，如何更好地为长者提供整合式照顾方案，已成为未来社会需求的趋势。内地设立「养老服务师」，显示出当局透过新职业的培训应对老龄化社会问题。香港政府可以与内地加强交流和借鉴，研究是否引入类似职业资格认证体系，填补本地安老服务的人才缺口。目前香港安老服务前线人员同样面临流失率高、专业化程度不足等困境，若能建立清晰的职业晋升路径和专业标准，将有助吸引更多人才入行。



与此同时，不少长者选择北上内地安享晚年，香港政府有需要让港人多了解内地提供的安老服务。除了「养老服务师」的职能和作用，其他崭新服务如智慧养老、医养结合等，亦应多援引内地资讯向港人介绍。这不仅有助北上养老的长者作出合适选择，也能促进两地安老服务的衔接与合作。



长远而言，香港需要研究并制订一套整合式安老服务，让长者安享晚年。这需要政府、社会服务机构和公众共同参与。政府应牵头进行政策研究，参考内地及国际经验，建立涵盖需求评估、服务配对、质量监管的完整体系。社福机构则可积极培训跨界别人才，提升服务专业水平。公众亦需改变观念，认识到安老服务不应停留在「有人照顾」的基本层面，而是追求「有尊严、有质素」的专业照护。



辛正儿