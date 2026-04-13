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周显 - 东油西输也出不了红海 | 政政经经

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周显
8小時前
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时评 专栏
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据报沙特阿拉伯一条通往红海的关键输油管道近日遭伊朗袭击，导致每日输送量减少70万桶，加剧全球石油供应紧张。早前因应霍尔木兹海峡遭封锁，沙特紧急启动一项名为「东油西输」的应急方案，将原油透过全长1200公里的东西输油管道，出口至改道至红海的延布港和吉达港，以绕过霍尔木兹海峡，并一度占据沙特阿拉伯石油出口的60%至70%，利用率接近满负荷。

　　红海的叫「曼德海峡」，宽度和霍尔木兹差不多，分别是30公里和33公里，可吃深水大船的航道只宽3公里。曼德海峡连接红海与亚丁湾，是经苏伊士运河运输的必经之路，承载全球约12%的海运石油贸易，霍尔木兹海峡则占20%至30%。

海峡太窄火箭炮可封锁

　　由于海峡太窄，不须用导弹，用简单的火箭炮、无人机就可封锁。没多久前，伊朗支持的胡塞武装曾经封锁过红海。不过，当时封锁红海，船只可以改为绕道地中海、非洲好望角，缺点就只是耗多点油，同样原理，原油从波斯湾经由陆路转往红海，也可以经由苏伊士运河再运出去，当然成本也「好襟计」。幸好美伊现时已经开始谈判，否则油价200美元不是梦。

周显

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