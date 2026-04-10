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辛正儿 - 发「战争财」疑案屡现 投资宜避险为上策 | 社论

头条社论
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辛正儿
16小時前
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时评 专栏
內容

　　新一轮中东战火未熄，金融市场和商品市场屡现「神级」交易。从上月暂缓打击伊朗前十五分钟的5.8亿美元原油空单，到本周宣布停火前三小时惊现近10亿美元精准沽空盘，时机之巧合，令人瞠目。美国民主党众议员已促请证交会调查，而更令人心寒的是，这些疑似利用国家机密牟利的操作，并非孤例。美国与以色列打着「防止核扩散」旗号，以强凌弱，早已丧失国际道德高地；若特朗普及其亲信果真藉战争机密中饱私囊，那便是道德彻底破产，将霸权与贪婪赤裸裸地捆绑在一起。

　　长期以来，美国以制裁与空袭对付伊朗，以色列暗杀核专家、轰炸设施，奉行「森林法则」，无视国际法与基本人道主义。然而，世人如今见到的不仅是军事霸权，更是一连串令人发指的「发财门」。预测平台上，「Magamyman」单日暴赚51万美元，十多个新帐户精准押注空袭与停火，获利数以百万计；传统期货市场中，接连出现价值数亿甚至十亿美元的异常盘口，事后印证与特朗普的声明节奏高度脗合，令人高度怀疑有人发「战争财」。

　　不少人直言，特朗普俨然成了「幕后大庄家」。他时而威胁「摧毁整个文明」，时而突然宣布停火，反口覆舌，把金融市场当作自家赌场。若确实有人事先通风报信，利用敏感资料抢先部署，这已不仅是内幕交易，更是以国家安全机密换取私利的叛国行为。诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼的严厉批评，绝非危言耸听。

　　面对如此动荡与肮脏的市场环境，普通投资者必须清醒。特朗普朝令夕改，一句社交帖文就能让油价暴涨暴跌十五个百分点，加上疑似「春江鸭」反复精准收割，散户盲目跟风无异于以卵击石。此时此刻，保本应为最高原则。远离高杠杆的期货与加密预测平台，减少押注地缘政治敏感资产，持有现金或避险工具方为上策。切勿让自己的血汗钱，成为他人「战争财」的牺牲品。

辛正儿

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