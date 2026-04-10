邵家辉 - 助香港商品拓内地市场 | 家辉讲场

近年，受市民与旅客消费模式转变影响，本港零售、批发等行业备受压力，业界纷纷寻求拓阔市场空间。其实香港拥有不少信誉良好品牌和优质商品，只要配合适切渠道，绝对具备拓展海内外市场潜力。



国家拥有十四亿人口的庞大市场，香港近水楼台，内地市场自然是重点目标。《十五五规划》提出「做强国内大循环，畅通国内国际双循环」，以新供给创造新需求，坚持高质量发展。在国家扩大内需的策略下，香港若能善用「自由港」优势，将优质产品输进内地市场，不仅能为港企开辟新出路、推动传统产业升级，也能让内地消费者接触更多高质量商品，实现互利共赢。



要拓展内地市场，跨境电商是有效途径之一。内地实施的《跨境电子商务零售进口商品清单》现涵盖超过1400种商品，合资格商品可享限额内零关税，以及进口环节增值税和消费税按法定税额70%征收。这为香港企业尤其是中小微企，提供了便捷而具成本效益的销售渠道。



我于今年全国政协会议期间，便建议进一步扩大清单范围，让更多香港商品借着电商平台进入内地。同时，建议优化跨境电商的退货监管机制，加强支付与物流等配套支援，多管齐下降低港企进入内地市场的门槛。



除电商外，实体通关便利化一样重要。近年合资格的香港肉制品及乳品已可顺利输往内地，饮料、饼干、糖果、茶叶、调味料（经研磨）和面食（不含肉制品）等类香港食品，亦可经抽样检测后直接放行，毋须等检测结果。此安排大大缩短清关时间，有助业界控管存货及如期交货，我期望能适用于更多港制食品及其他低风险商品。



作为国际城市，香港汇聚海内外优质产品，若能持续拓宽进出内地渠道，定能贡献国家发展所需，又为自身经济转型注入新动能。



全国政协委员

自由党主席

立法会议员（批发及零售界）

邵家辉