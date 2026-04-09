黄丽君 - 香港要提供全方位旅游体验吸客 | 中环High Tea

香港旅游业在今年复活节假期的表现如何？



各大报章有不同的标题，包括「6日假净流出223万港人、零售『淡静』、入境客76万、餐饮生意跌两成、酒店多满客」、「五日长假期酒店入住率多客满、复活节访港旅客按年增27.5%」、「外游港人多达230万、平民食肆生意惨淡、长假期访港客57万、带旺高档餐厅」、「清明假出入境、日均逾220万人次增9%」、还有「逾61万人次『玩到尽』返港、大桥口岸车龙长达5公里」。



上述这些标题反映不同媒体的报道重点略有不同，但综合这些标题，我们也可以想像到复活节假期香港旅游业表现的一些要点。



首先，最吸睛的当然是大量港人离港出游，这个现象留港的市民都知道，因为连日来交通畅顺，旺区不算太挤逼。第二是餐饮生意一般，同样地本地人出外用膳时也不见食肆生意爆棚，亦自然有所体会。第三是酒店入住率客满，这是可喜的消息，可见多了过夜客，这是香港旅游业的命脉。



上述的现象之一是大量香港人离港外游，但这是无可避免的事，香港旅游界和政府要做的不是针对港人要留港消费，而是如何提升香港的吸引力，特别是提升高消费旅客来港旅游的吸引力，才能为香港旅游业带来动力和活力。



值得业界注意的是甚么？酒店业多满客，虽然房价升了15%至20%，但大部分酒店入住率已满，表现胜于去年的复活节假期。酒店客满但消费未能同步上升，是离境的人远超过入境旅客，来访者填补不了香港市道的一大流失缺口。不过，也有业内人士称，一些人均消费逾一千元的高级餐厅生意反而逆市上升，甚至有双位数字的增长，这个现象便值得探讨。



过夜客数字上升，高消费食肆营业额也上升，这是重要重要的资讯，也是香港旅游业必须针对的客群。



香港旅游业要全面复苏，要令旅游业的收入成为本地稳固和扎实的经济支柱，争取更多过夜客、会留港多天并愿意消费或高消费的访客，是香港旅游业重中之重的发展策略。香港旅游业如何与政府合作，策略性地针对高消费的过夜客群必须成为重点。



政府大加力度推动盛事吸客是正确的方向，但是同样重要的是在各方面的配套，包括酒店、食肆、消费品等方面是否能够做出特色，尤其重要。



旅客现在强调旅游体验，香港推出优质的节目和相关的服务，特色的餐饮和消费品，并有针对性地向来访旅客作出宣传和介绍，必须是一个一站式的考虑。



有优质产品和服务，有新鲜的卖点，再加上针对性的宣传推广优质的访客体验，就是成功的方程式，这些环节一环扣一环，缺一不可。



要推动香港旅游业的可持续发展，旅游业界和政府都要以全方位、一站式体验的思维去构思、落实如何宣传香港独特的旅游品牌。若能成功，我们的旅游业、餐饮业和零售业根本不需担心港人外流，因为访港客人带来的经济效益，可以远高于外流港人留港可以创造的消费价值，这就是香港旅游业需要努力的目标，也是香港旅游业的未来所在！



黄丽君