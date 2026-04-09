周显 - 「秋官效应」有冇咁邪？ | 政政经经

有一桩邪门的事：有一只我认为很不错的股票，名叫Okura Holdings（1655），在日本长崎做弹珠机（柏青哥）生意，市盈率只有2.4倍，并具有赌牌概念，谁知讲了一次，发稿后当日恒指跌了892点。



乘升市再测试股价表现



虽然刊登当日的股价没跌，翌日反升，但不忿气，再写。第二次刊登当日，又跌了479点。不过，在3月24日，久休多年的郑少秋突然现身，发布生日感言，或许不是我或此股的问题，只是「秋官效应」而已。



虽然股价在跌市中保持坚挺，但乘着昨天大市暴力狂升，今天特别再提此股一次，作为玄学测试，看看是否真系咁邪。



复活节假，没有出门，去了旺角女人街食饭公司，它和北角东宝小厨同样是商业大厦内藏大牌档格局，早就是生意滔滔的名店，奇怪的是它旁边的泰国菜Tamarind，名不经传，生意比它还火，五点几已经排晒长龙，揾日一定要去试。



假期还去了几次粤一楼，应该是近期最流行的高级饭堂吧？暂时未吃匀餐牌，葡国鸡、酿鲮鱼都好食。



周显