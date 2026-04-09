Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周显 - 「秋官效应」有冇咁邪？ | 政政经经

政政经经
政政经经
周显
22小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

有一桩邪门的事：有一只我认为很不错的股票，名叫Okura Holdings（1655），在日本长崎做弹珠机（柏青哥）生意，市盈率只有2.4倍，并具有赌牌概念，谁知讲了一次，发稿后当日恒指跌了892点。

乘升市再测试股价表现

　　虽然刊登当日的股价没跌，翌日反升，但不忿气，再写。第二次刊登当日，又跌了479点。不过，在3月24日，久休多年的郑少秋突然现身，发布生日感言，或许不是我或此股的问题，只是「秋官效应」而已。

　　虽然股价在跌市中保持坚挺，但乘着昨天大市暴力狂升，今天特别再提此股一次，作为玄学测试，看看是否真系咁邪。

　　复活节假，没有出门，去了旺角女人街食饭公司，它和北角东宝小厨同样是商业大厦内藏大牌档格局，早就是生意滔滔的名店，奇怪的是它旁边的泰国菜Tamarind，名不经传，生意比它还火，五点几已经排晒长龙，揾日一定要去试。

　　假期还去了几次粤一楼，应该是近期最流行的高级饭堂吧？暂时未吃匀餐牌，葡国鸡、酿鲮鱼都好食。

周显

最Hit
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
02:35
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
时事热话
7小時前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
8小時前
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
9小時前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
16小時前
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
10小時前
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
11小時前
星岛申诉王 | 复活节包裹逾期未取爬满蛆虫 自提点职员呻：网购生果出晒水好臭！
申诉热话
6小時前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
18小時前
BNO移英潮 港人成英国最大海外业主 持货总值逾千亿
02:22
BNO移英潮 港人成英国最大海外业主 持货总值逾千亿
海外置业
18小時前
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
2026-04-08 21:00 HKT
更多文章
周显 - 船记逆市杀出血路 | 政政经经
很多人说餐饮业不景，但其实，这些年来，餐厅数目维持在1.7万间，没多也没少，之所以被人觉得不景的现象，只因竞争强，淘汰快，很多餐厅做不住倒闭了，因而令人以为是整个产业不景了。 　　不过，这也并非意味餐饮真的完全一片兴旺，餐厅总数虽然没有减少，但消费降级，馆子少了，两餸饭店多了，也是衰退的一种。 　　另一种趋势是内地品牌大举杀入香港市场，例如太二酸菜鱼及海底捞，还有是新移民搞的新餐厅，如
2026-04-08 02:00 HKT
政政经经