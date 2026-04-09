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辛正儿 - 伊朗苦战破困局 美以失败损国格 | 社论

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辛正儿
22小時前
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　　美伊战火历经六周，出现停火曙光。美国总统特朗普在第三个向伊朗发出的最后通牒届满前一个多小时，宣布接受伊朗提出的十点方案，换取两周停火及霍尔木兹海峡重开。表面上看，这是一场外交突破，但细析全局，实则标志着美国与以色列的战略挫败，以及伊朗以弱胜强的关键转折。

　　过去六周，美以联军虽宣称摧毁伊朗空军与海军，却未能压制伊朗最具威慑力的导弹与无人机攻势。伊朗以非对称作战方式，重创以色列军工基建，更令美军蒙受二战以来最大的空军损失，阿拉伯盟国同样未能幸免。伊朗在不妥协、不停火的苦战中，成功逼使美国放弃自身提出的强硬条款，转而以其十点方案为谈判基础。这不仅是外交上的逆转，更是战场上实力的间接体现。

　　更为关键的是，即将在伊斯兰堡举行的谈判，并非以美国的最后通牒为蓝本，而是围绕伊朗方案展开。这意味着，德黑兰成功将其政治议程－－包括美军撤出中东、解除制裁、解冻资产、由伊朗主导霍尔木兹海峡通行权－－摆上枱面。美国以全球最强军力，竟无法逼使一个长期受制裁的国家屈服，反而被逼接受对方的谈判框架，此乃战略败局的明确信号。

　　与此同时，以色列在此次冲突中亦非赢家。其不败神话被伊朗导弹击破，军事与经济双双受创。美以两国的单边军事行动，不仅违反联合国规章，更遭欧盟各国离弃，外交上彻底失分，失去领导欧洲的道德权威。特朗普政府误信以色列怂恿开战，如今深陷泥潭，国内反战民意升温，民主党有望在中期选举后控制众议院，令特朗普沦为跛脚鸭，甚至面临日后被追究战争责任与弹劾的风险。

　　展望未来，伊朗将以此次冲突为契机，重新布局中东势力版图。除非美国完全解除长达数十年的严厉制裁，否则伊朗势必继续发展导弹技术以自卫，甚至走向核武研发，以保障国家生存权。届时，伊朗将不仅是区域强权，更将成为抗衡美以的核心力量。

　　这场停火，与其说是和平的开端，不如说是一场力量重组的序章。美国与以色列试图以军事手段重塑中东，最终却发现，导弹时代的战争，胜负不再由航母与战机决定。真正的赢家，是在绝境中仍未屈服的一方。

辛正儿

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