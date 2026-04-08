陶杰 - 德国的黄金 | 油尖多士

自去年起，美国与欧洲关系因格陵兰岛之争迅速变质，再加上今年美以对伊朗开战，德国多个政党再次呼吁，要求将剩余黄金从美国纽约运回，加强主权控制。



首先当然是近年黄金价格大涨（即使最近有所回落），而德国的黄金储备高居全球第二，总量约3400吨左右，价值约4500亿欧罗，却有接近四成放在美国，12%放在英国，超过一半不在自己手里，难怪德国人感到焦虑。



美国人不读历史，误以为德国黄金起于纳粹「赃款」，由美国保管天经地义，事实是德国今日的黄金，全是战后重新积攒所得。



五十年代西德经济重振，对美国出口大增，累积大量贸易顺差，但当时面对苏联的威胁，尤其联邦银行总部位于法兰克福，靠近东欧阵营边境，出于安全考虑，决定将大部分黄金存放在「尽可能远离苏联」的盟国，纽约当然被视为最安全的地点。



纽约联邦储备银行的金库建于1920年代，位于曼克顿地下约25米深处，建在曼克顿岛基岩上，被称为世界上最安全的金库之一。但在荷里活九十年代猛片「虎胆龙威」中，这间银行却遭到盗贼组织入侵，电影中的大反派讲一口带德国腔的英语。



除德国外，其他欧洲国家早在第二次世界大战期间便将黄金转移到美国。但美国与欧洲的盟友关系并非一帆风顺，法国从戴高乐起便不信任美国，也是战后第一个向美国追回黄金的国家。2013年起，德国要求追回黄金的公众压力大增，公众质疑黄金是否还存在，甚至早已「狸猫换太子」，因此德国联邦银行启动「黄金回家」计划，至今已有超过一半黄金回到了法兰克福。



但特朗普上台，四处向盟国讨钱，显得气急败坏，又常常反口覆舌，美国政策之不稳定，致使阴谋论大盛：纽约地下保险库到底是不是固若金汤？当然，德国联邦银行和政府都表示「并无正式计划」取回黄金，否则，此时此刻提出要求，等于是和美国撕破脸皮。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰