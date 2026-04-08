辛正儿 - 趁危机推「走塑」常态化 未雨绸缪应对粮食通胀 | 社论

中东战火未熄，全球石油供应链正经历一场「完美风暴」。从塑胶原料到化肥价格，均全面飙升，其影响绝非短暂波动，而是将深刻改变民生成本结构。政府与社会各界须把握此刻的危机意识，一方面将「走塑」文化推至常态，另一方面为即将来临的食材通胀做好纾困部署。



首先，塑胶价格暴涨已是不争事实。受中东石化设施受损及霍尔木兹海峡航运受阻影响，全球超过99%源自化石燃料的塑胶产品成本急升。本港食肆的外卖胶袋、胶饭盒已面临加价压力，虽然部分商户暂未转嫁消费者，但若战事持续，涨价潮将无可避免。这恰恰是推动环保习惯的契机。政府应趁势加强宣传，鼓励市民自备环保饭盒与购物袋，将「走塑」从道德呼吁转化为经济上的理性选择。当即弃塑胶产品变得昂贵，自备餐具不但是环保行为，更是精明的节省之举。当局可与饮食业合作推出优惠计划，例如自备容器享折扣，进一步巩固这套生活习惯。



其次，更深远的危机来自化肥。战争直接摧毁了中东地区的石化设施，而即使冲突短期内结束，重建产能最快需时一年、长则两三年。全球化肥供应短缺，已导致尿素等价格暴涨五成，势必推高畜牧业成本，最终反映在肉类、粮食等食材价格上。基层市民将首当其冲，生活压力倍增。政府必须未雨绸缪，制订应对方案。具体而言，可考虑支持食物银行扩大储备，同时向志愿机构增加拨款，支援他们向基层派发饭餐及基本食品。同时，呼吁企业履行社会责任，加大对相关机构的捐赠力度，例如资助购买食材或提供物流支援。



中东战事何时结束非主观意愿所能左右，但我们绝对可以控制自身的反应。政府须果断带领市民将高塑胶价格转化为「走塑」的持久动力，同时以实际行动为基层建立安全网，减轻食材通胀带来的冲击。惟有如此，才能化危为机，提升社会的韧性。



辛正儿