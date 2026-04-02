周显 - 「润人」愚笨行为 | 政政经经

在内地网络中流行「润」这个字，即英文「run」的音译，意即中国人移民到外国，永不回国。



移民外国，当然是认为外国的月亮较圆，为了证明自己正确，他们的主观意愿是中国越衰越好，最好是中美大打一场，而中国打输了，所以这些「润人」在网上天天诋毁中国，有一个名词叫「恨国党」，这名词除了「润人」之外，也包括了很多活在本国的人。



当然，每个人都可有自己的思想、言论、行为自由，爱看中国衰也是自由之一。不消说，如果你活在中国，中国倒霉，你也一定倒霉，一旦打仗随时连命也丢了。简单点说，希望中国衰，还要当带路党，是自寻死路。



至于「润走」了的人呢？只要读过历史的人都知道，两国一旦开战，其族裔必然倒霉，甚至有被关进集中营里，例如当年美国就是如此对付日裔国民。



如果不打仗，只是中国衰弱呢？其实国弱，移民就越没地位，国强，移民在外国也可昂首挺胸，简单点说，中国好，对「润人」只有好处，这好比和平分手之后，前任发达，自己多少都可捞点好处，唱衰前任，是最愚笨的行为。



周显