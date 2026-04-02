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辛正儿 - 特朗普自欺欺人的战略败局 | 社论

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辛正儿
2026-04-02 02:00 HKT
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　　美国总统特朗普将于香港时间今早就伊朗战事发表全国讲话，按他胡扯的性格，势必将这场军事行动包装成一场「胜利」。然而，无论他如何运用其惯用的「搬龙门」修辞－－时而宣称正打赢仗，时而预告将打赢仗，乃至直接宣告已打赢仗－－都无法掩盖一个事实：美对伊的军事冒险，从战略层面而言，是一场彻头彻尾的「惨输」。

　　从军事行动的效果来看，美对伊的军事与科研体系造成了重大破坏，但战争的真正成败从来不取决于破坏力，而在于能否达成政治目标，以及代价与收益的平衡。特朗普声称「唯一目标是伊朗不能拥有核武」，但这场单方面发动的战争，恰恰违反了国际法与联合国宪章，美国以一个主权国家为目标，却又宣称「非寻求政权更迭」，这种自相矛盾的战略定位，注定无法换来持久和平。

　　更为深远的灾难在于，美国在中东种下了无法化解的仇恨。伊朗作为一个拥有数千年历史的文明古国，其民族尊严与战略韧性绝不会因几轮空袭而瓦解。相反，美国的攻击只会强化伊朗内部鹰派势力，逼使德黑兰加速军力升级。未来，无论是透过代理人武装、导弹袭击，还是网络战，伊朗必将以各种方式持续对抗美国与以色列。特朗普所谓「停战」的宣称，不过是将冲突从高强度的直接对抗，转化为低烈度但更持久、更不可预测的长期消耗战。中东不是迎来了和平，而是变成了一个更大的火药库。

　　这场战争也彻底改变了中东的地缘政治格局。伊朗为反击美以两国，已对多个驻有美军的阿拉伯国家发动导弹攻势，这将逼使沙特、阿联酋等海湾国家检讨自身的安全战略。未来，这些国家必然大幅加强军备，中东将陷入一场新的、更危险的军备竞赛。更值得关注的是，以色列正借此机会与区内阿拉伯国家建立新联盟，以共同对抗伊朗，中东正加速分裂为「以色列阵营」对「伊朗阵营」的两极化。这种格局一旦固化，未来的任何冲突都将不再只是局部战争，而是可能引爆全面区域战争，其烈度与影响范围将远远超出今日。

　　在外交层面，特朗普政府的单边主义行径进一步加深了美国与欧洲盟友的裂痕。法国、西班牙等欧洲国家拒绝配合攻打伊朗，这不仅是对美国领导地位的有力反驳，更预示着跨大西洋联盟的深刻裂变。这次中东战事之后，欧洲为确保自身能源安全，势必与伊朗建立直接沟通渠道，以换取霍尔木兹海峡的畅通与石油供应的稳定。这种战略自主的诉求，将使欧洲在未来的中东问题上越发与美国背道而驰。特朗普或许不以为意，但美国失去了欧洲的协同，在中东的战略影响力将被大幅削弱，这无疑是自损国力的愚蠢之举。

　　这场中东之战暂时平息，世人终将看清：美国在伊朗问题上的战略短视与傲慢，已为自己、为中东、为世界，换来了一个远比战前更危险、更不确定的未来。这不是胜利，而是彻彻底底的惨输。 

辛正儿

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