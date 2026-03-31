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陶杰 - 新「咆哮山庄」 | 油尖多士

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陶杰
14小時前
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时评 专栏
內容

　　荷里活重拍「咆哮山庄」，由澳洲性感女星，凭电影「芭比」跃升一线的玛歌罗比主演，以大量性爱剧情引发争议，成为话题之作，票房大收，证明以情色包装文学的套路相当奏效。

　　对比同样是英国闺秀文学的「傲慢与偏见」的电影改编，毋须卖弄情欲，也能叫好叫座，这出电影版「咆哮山庄」，令许多读过原著的观众深为不齿。

　　然而「咆哮山庄」从来就不讨好，也绝非一部爱情小说。同样是女作家，「咆哮山庄」一点也不闺秀，非常黑暗疯狂，作者无意创造令读者认同甚至喜爱的男女主角，相反，这部小说里几乎所有人物都不讨好，或令人厌恶、或惊惧，即使有所怜悯，也难免心生一丝鄙视。

　　这正是作者的用意，因为她的家庭出身，生活环境和那个维多利亚时代，于她的个性和内心而言，有如桎梏的枷锁。从作者艾米莉布朗特传世的画像所见，目光凛冽，抿紧嘴巴，可见其孤傲的性格。她唯一的这部小说，其实是她的情感世界的宣泄，她对自身贫病的挣扎和愤怒，在压抑的时代里个人野性的宣言。

　　改编「咆哮山庄」，却无法表达小说核心的这一层黑暗甚至绝望，只拍成一部情欲片，纯属编导的懒惰和商业计算，也是对观众的轻视－－正如去年奥斯卡最佳电影「艾诺拉」，似乎今日荷里活的「女性电影」，不拍肉欲情色就不会说故事。

　　「咆哮山庄」同样不乏吹捧，影评人大赞这位女导演拍出了酣畅淋漓的感官盛宴，当然，也可能是高级黑。

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多媒体社会评论人
陶杰

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