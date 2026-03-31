辛正儿 - 从旺角社区客厅 显支援基层温度 | 社论

社区客厅计划自推出以来，肩负延展㓥房户生活空间、打破基层孤立状态的重任。昨天旺角社区客厅启用，是首个签订五年服务期的项目，更以其前瞻性设计，为这项精准扶贫政策写下了崭新注脚。



旺角社区客厅的突破在于将「人工智能」融入基层支援，为缩窄数码鸿沟提供了可行路径。过去，基层家庭受限于经济条件，较难接触前沿科技；㓥房狭窄的环境令学童缺乏安静的学习空间与设备。该客厅引入智能炒菜机、健康检测设备，并配备最先进的电脑与编程工具，开设新媒体及人工智能应用课程，让基层家长和儿童能与时代接轨。这不仅是生活设施的改善，更是向上流动机会的赋权－－当贫富差距日益影响教育起点时，社区客厅以科技共享的方式，为基层下一代搭建了跨越数码鸿沟的桥梁。



该项目亦体现了对九龙西社区独特人口结构的洞察。油尖旺区聚居了不少南亚裔穆斯林家庭，传统的社区设施往往忽略其宗教与文化需要。旺角社区客厅设立全港首个独立穆斯林备餐间，以及配备祈祷方位指示的面谈室，展现了「以人为本、因地制宜」的设计思维。这种细致安排，不仅让少数族裔感受到尊重，更重要的是创造了一个跨文化交流的平台。当不同背景的家庭在共享厨房、自修室中相遇，日常的互动便能潜移默化地消除偏见，促进种族融和。这对于建设一个真正共融的社会，意义深远。



旺角社区客厅启用，再次印证了政、商、民三方协作在基层治理中的潜力。此次场地由中国生物制药有限公司慷慨借出，营运交由社福机构新家园协会负责，政府透过关爱基金支援营运费用。这种「商界出地、政府出资、专业营运」的模式，不仅大幅缩短了项目由规划到落成的时间，更为商界履行社会责任提供了具体而透明的示范。过往商界参与慈善多以捐款为主，成效较难持续追踪；而社区客厅让企业能直接将闲置物业转化为社会资产，并在五年服务期的承诺下，见证其资源如何实实在在改善基层生活。这无疑为日后更多企业参与民生项目树立了榜样。



社区客厅的价值不仅在于硬件升级，更在于它所传递的社会理念－－居住尊严不应因经济条件而被剥夺。从深水埗到旺角，这些散落在㓥房密集区的「第二个家」，正逐步将「精准扶贫」从冰冷的政策词汇，转化为有温度的日常服务。



辛正儿