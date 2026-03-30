辛正儿 - 美国打地面战 如自杀式豪赌 | 社论

据报美国正准备派遣精锐部队登陆伊朗，企图以地面战控制霍尔木兹海峡。与此同时，伊朗迅速召集百万大军应战，一场伤亡惨重的战事似乎一触即发。然而，任何理性的观察者都应看清：这场战事一旦爆发，美国将陷入比越南和阿富汗更深的泥沼，最终只会加速自身国力的崩溃。



首先，美国透过空袭打击伊朗设施策略，早已证明无法达成速战速决的目标。过去四十多年，伊朗在西方严厉制裁下，发展出一套极其严密且非中央化的管治体制。权力分散、指挥链灵活，即使多位领袖遭「斩首」行动杀害，军事反击依然能够持续，体制并未崩溃。这意味着，美国无法透过摧毁少数高层来瘫痪伊朗的作战能力，地面战将面对一个完整且顽强的抵抗体系。



更致命的是伊朗的地理考验。西面和北面天然山脉如堡垒般易守难攻，中部则是广阔沙漠，美军重型装备难以发挥优势。相反，伊朗多年来在山岭部署军备，熟悉地形，完全有能力与美军打一场旷日持久的游击战。一旦美军登陆，等待他们的将不是快速胜利，而是血肉横飞的消耗战，美军伤亡势必惨重。



与此同时，美国内部早已民意撕裂，反特朗普的大规模示威接连不断。一场持久的地面战事，将进一步激化国内对立，反战反特朗普的情绪必然急速升温。加上战事推高油价、加剧高通胀、虚耗国库，美国社会将难以承受长期作战的压力。历史教训清楚表明：当国内民意分裂、经济脆弱时，任何海外持久战都会成为政权的毒药。



结论只有一个：美国进军伊朗，无异于政治与战略上的自杀行为。这不仅无法实现控制霍尔木兹海峡的目标，反而会令美国陷入无底深渊，最终导致国力大倒退，把国家推向一场注定失败的灾难。



辛正儿