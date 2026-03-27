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辛正儿 - 特朗普「极限游戏」 玩不转中东反自残 | 社论

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辛正儿
2小時前
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　　美国总统特朗普再一次以其标志性的「谈判艺术」震惊世界－－嘴上说寻求谈判，以结束始于偷袭而起的中东战事，同时手上却磨刀霍霍，传美方正准备增派精锐部队，进攻伊朗石油命脉哈格岛，白宫更明言「总统随时都有军事选项」。这种兵临城下的极限施压，表面上是美式效率的淋漓展示，实则是一场将中东乃至全球推入火药库的豪赌。

　　特朗普的逻辑，令人费解，一边透过「史诗怒火行动」精准斩首伊朗高层，一边高喊会谈「富有成效」。然而，伊朗表明不接受，德黑兰不仅否认谈判有进展，更以持续导弹打击美以目标、封锁霍尔木兹海峡作为回应，更开出不再受侵犯及要求赔偿的强硬条件。事实证明，特朗普的「痴人梦想」－－企图以偷袭与口术，逼使伊朗屈服－－从一开始就注定碰壁。

　　更致命的是，时间并不在美国一边。战事每拖一天，美国的军费黑洞便扩大一分。而特朗普的民望已跌至三成多的危险水平，若中东泥沼继续吞噬人命与资源，中期选举共和党势必大失血，其后施政将举步维艰。与此同时，伊朗封锁海峡已令中东石油出口停摆，全球能源危机一触即发，高通胀飙升将反噬美国经济。特朗普本想以速战速决收割政治红利，如今却可能被战争反绑，成为自身颓势的加速器。

　　伊朗的姿态愈发清晰：宁为玉碎，不为瓦全。面对美军地面部队集结的威胁，德黑兰不会坐视哈格岛等战略要点沦陷，更不会在枪口下谈判。短期内结束战事的可能性微乎其微，而战事若长期化，最伤的恰恰是美国与以色列。伊朗可藉消耗战拖垮对手，更以持续的导弹攻击，不断放美以的血。

　　这场冲突无论如何演变，都将改写中东乃至全球的政经格局。特朗普引以为傲的「极限施压」，在中东这片复杂的土地上，正面临反噬的风险。当谈判桌上摆着球棒，对话便失去信任；当一方妄想以武力主导一切，和平只会越行越远。狂人的算计，最终可能赔上美国的国力与自己的政治前途，而世界则要为这场个人风格的豪赌付出沉重代价。

辛正儿

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