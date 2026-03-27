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邵家辉 - 以香港所长 助中国标准「出海」 | 家辉讲场

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邵家辉
2小時前
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时评 专栏
內容

　　国家发展一日千里，许多产品和服务的水平已跻身世界前列，惟推广至国际市场仍有很大拓展空间，关键之一在于标准与规则的对接。

　　标准衔接是产业国际化的基础。目前国家在5G通讯、高铁、光伏发电、新能源汽车等领域已率先制订国际标准，有力促进了全球贸易。展望未来，推动更多领域的中国标准「走出去」，既是国家战略所需，亦是香港所长。

　　香港在「一国两制」下实行普通法制度，熟悉国际规则与标准体系，与国际经贸规则高度接轨。凭着「背靠祖国、联通世界」的独特优势，香港不仅积极融入国家发展大局，也可拓展对外合作，促进中国标准与国际标准对接。

　　此外，香港拥有具国际公信力的检测认证及仲裁机构，荟萃熟悉内地及海外法规的专业人才，可为企业提供合规咨询、标准对接、国际认证等一站式服务，有效降低企业「出海」的合规成本。

　　粤港澳于2023年4月签署合作备忘录，在不改变三地现行法规的前提下，共同推动「湾区标准」，以「软联通」实现规则对接，成为国家推进标准制度型开放的重要试验平台。目前「湾区标准」已发布约270项，覆盖30多个领域，具广阔拓展空间。

　　我建议当局进一步就更多领域制订技术、检验检测及服务等团体标准，落实「一次检测、多重认证」模式，推动多领域互联互通，做大做强「湾区标准」，强化其示范引领作用。同时，推动湾区标准化体系升级，建立覆盖内地与港澳的互认机制，并将香港建设成为「标准国际合作平台」，借此将相关标准推广至亚洲乃至国际，助力中国标准「走出去」。

　　我相信，只要香港善用所长，推动中国标准与国际接轨，不仅能服务国家发展大局，也会为本港经济带来更多新机遇。

全国政协委员
自由党主席
立法会议员（批发及零售界）
邵家辉

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