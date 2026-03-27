Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 奥斯卡奖风光不再 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
2小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　今年奥斯卡奖已经出炉，但几乎无人关注，声势微弱，其中一些得奖电影甚至已经上了航班的小萤幕，完全没有曾经的「大电影」的气派。

　　美国奥斯卡奖式微，几乎是不可逆转的趋势，尤其近20多年，奥斯卡「太公分猪肉」和充当政治宣传的本来面目逐渐明朗化，甚至无意遮掩，譬如1998年的《莎翁情史》，只是一个爱情小品，以电影的拍摄和表演手法、布景道具、服装美术，尤其电影内容的表现力而论，都只是合格水准而已，居然也获评最佳电影，而且这一届输掉的竟然是《雷霆救兵》。

　　《莎翁情史》的女主角桂妮芙柏德露更获封影后，令人大跌眼镜，后来才知道是走了荷李活之霸温斯坦的门路，无论是这出电影，还是这位女明星，令人记住的不是她的角色，而是颁奖极具争议。

　　20年来这类例子很多，譬如2004年的最佳电影《撞车》、2008年的《拆弹专家》，2012年的《Argo救参任务》，2015年的《焦点追击》，都只是荷李活正常水准的作品，之后甚么《月亮喜欢蓝》、《忘形水》之流，直至近几年已经无人记得名字的所有「最佳电影」，早已使奥斯卡的金漆招牌黯淡无光。

　　最初的奥斯卡奖也只是美国荷李活小圈子的派对而已，但随着技术创新，声音和色彩加持，欧洲的人才逼于时局涌往美国，美国电影成为电影工业论技术与创作实力的最高标准，譬如1939年实至名归的《乱世佳人》，但电影艺术的巧思也能胜过千军万马重金堆砌，奥斯卡史上也不乏这类杰作，譬如《北非谍影》和《桃色公寓》。

　　70年代美国也涌起类似的新浪潮，反抗旧有的片厂制度，而有史匹堡、哥普拉、史高西斯等名气鼎盛的大导演。奥斯卡真正的「佳酿时期」，亦由这批人引领，至1994年因佳作频出，而有所谓「奇迹年」之称。

　　但时与势都已经过去，奥斯卡奖光辉不再，沦为小圈子自High的派对，只是又回到了最初的起点而已。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

最Hit
池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
00:34
有片．池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
即时国际
7小時前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
15小時前
尖沙咀发利大厦卖淫猖獗 警联入境处拘128人最细15岁 包括跨性别人士
00:48
尖沙咀发利大厦卖淫猖獗 警联入境处拘128人最细15岁 包括跨性别人士
突发
7小時前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
将军澳千色Citistore被传结业！新都城7万呎百货开业26年 官方否认消息
将军澳千色Citistore被传结业！新都城7万呎百货开业26年 官方否认消息
生活百科
16小時前
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
影视圈
10小時前
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
生活百科
13小時前
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
影视圈
9小時前
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
时事热话
12小時前
伊朗局势｜传美伊最快周四会谈 特朗普：伊朗已同意永不拥有核武｜持续更新
02:17
伊朗局势｜伊朗正式回应美国15点停火协议 以色列宣称击毙革命卫队海军指挥官｜持续更新
即时国际
1小時前
更多文章
陶杰 - 德国笑话 | 油尖多士
　　英国人抱怨火车服务：不时延误、临时取消，司机动辄罢工，但是，若和德国相比，即刻心平气和。 　　德国的火车服务近年在欧洲，几乎已经包尾，臭名远播。德国铁路公司简称DB，已成德国全民的笑柄，网上随便一搜，都是讽刺DB的黑色幽默。 　　首先是不准时，准时率由2024年的62.5%跌至去年的60.1%。完全颠覆世人对德国公司守时的刻板印象。有笑话称：如果错过早上10：30的火车，仍有机会赶
2026-03-24 02:00 HKT
油尖多士