陶杰 - 奥斯卡奖风光不再 | 油尖多士

今年奥斯卡奖已经出炉，但几乎无人关注，声势微弱，其中一些得奖电影甚至已经上了航班的小萤幕，完全没有曾经的「大电影」的气派。



美国奥斯卡奖式微，几乎是不可逆转的趋势，尤其近20多年，奥斯卡「太公分猪肉」和充当政治宣传的本来面目逐渐明朗化，甚至无意遮掩，譬如1998年的《莎翁情史》，只是一个爱情小品，以电影的拍摄和表演手法、布景道具、服装美术，尤其电影内容的表现力而论，都只是合格水准而已，居然也获评最佳电影，而且这一届输掉的竟然是《雷霆救兵》。



《莎翁情史》的女主角桂妮芙柏德露更获封影后，令人大跌眼镜，后来才知道是走了荷李活之霸温斯坦的门路，无论是这出电影，还是这位女明星，令人记住的不是她的角色，而是颁奖极具争议。



20年来这类例子很多，譬如2004年的最佳电影《撞车》、2008年的《拆弹专家》，2012年的《Argo救参任务》，2015年的《焦点追击》，都只是荷李活正常水准的作品，之后甚么《月亮喜欢蓝》、《忘形水》之流，直至近几年已经无人记得名字的所有「最佳电影」，早已使奥斯卡的金漆招牌黯淡无光。



最初的奥斯卡奖也只是美国荷李活小圈子的派对而已，但随着技术创新，声音和色彩加持，欧洲的人才逼于时局涌往美国，美国电影成为电影工业论技术与创作实力的最高标准，譬如1939年实至名归的《乱世佳人》，但电影艺术的巧思也能胜过千军万马重金堆砌，奥斯卡史上也不乏这类杰作，譬如《北非谍影》和《桃色公寓》。



70年代美国也涌起类似的新浪潮，反抗旧有的片厂制度，而有史匹堡、哥普拉、史高西斯等名气鼎盛的大导演。奥斯卡真正的「佳酿时期」，亦由这批人引领，至1994年因佳作频出，而有所谓「奇迹年」之称。



但时与势都已经过去，奥斯卡奖光辉不再，沦为小圈子自High的派对，只是又回到了最初的起点而已。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰