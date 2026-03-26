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黄丽君 - 打造香港中小学教育品牌要有策略 | 中环High Tea

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黄丽君
1小時前
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时评 专栏
內容

　　近年香港教育品牌的名气飙升，主要是本地大学的国际排名节节上升。香港现时是唯一拥有5间世界百强大学的城市，而在地缘政治日益复杂的环境下，非本地学生对来港升读大学的兴趣亦日渐浓厚，政府现在要大力推动「留学香港」品牌，正好其时。

　　从去年特首发表的《施政报告》所见，无论是推展「留学香港」品牌或是打造香港作为国际教育枢纽，涵盖的范围已经不止于高等教育，中、小学亦可以加入这个行列。《施政报告》提出加大直资学校取录持学生签证的非本地学生，并以试点形式，让学校可以增加班级数目和学生人数招收非本地自资入读。政府开了这个绿灯，香港直资学校议会本周以行动响应，于明天组团赴泰国曼谷和马来西亚吉隆坡招生，向家长介绍香港课程和升学途径。

　　长久以来，香港人对大学、中学的认知不是外地学生来港，而是本地学生到海外留学，接受更多元化教育，并体验不同文化生活，以提升入读海外知名大学的机会。然而，风水轮流转，本地大学品牌越做越出色，现在香港可见一股逆流，是更多非本地尖子选择来港读大学，香港再进一步吸引海外中、小学生入读本地学校，是非常顺理成章的下一步。

　　本地大学在世界排名榜上占据前列位置，非本地生不难搜寻和认识本地高端高等学府，但本地中、小学在海外，现时仍未有这种优势，香港如何可以打造中、小学优质品牌，必须要有一套目标和策略。

　　直资学校出海招生，所为何事？目标是否都一样？是为香港打造优质中、小学品牌，像过去香港学生追捧英、美的中、小学名校一样？还是将招生当作一盘生意，多收学生以增加财政收入？

　　不同的收生目标会影响学校如何编制课程和其他教育配套，直资学校议会出海招生，有这些目标和考虑吗？

　　其实从现实角度考虑，如果直资学校能够做好香港中、小学教育品牌，不愁收生，也自然会变成一盘有价值的生意。要做好品牌，便要让非本地学生看到香港的优势。香港的优势又是甚么？

　　简而言之，香港是双语教育、中英并重，与香港作为一个中西文化汇聚的国际城市风貌匹配，再加上本地有世界级大学作为尖子的直接升学途径，也是香港的卖点。学习以外，在欧美各国乱象丛生的今天，香港绝对是一个非常安全的城市，同时我们与亚洲各地的文化相近，亚洲学生来港留学，从地理位置到生活文化体验等方面，都会让学生们更加容易融入本地社群。上述种种都是香港的优势。

　　不过，值得直资学校们考虑的，还有在学校课程上是否可以更进一步有所调整，包括香港长久以来被诟病的考试操练和考试文化问题，例如课程和其他教育配套是否可以有空间调整，让学生们可以愉快学习，减低考试压力，这也是必须要考虑的重要课题。

　　做好香港的教育品牌，不光是政府一个政策，更应该是一个使命。直资学校议会打开了这个局面，往后有更多工作要做，才可以不辱这个使命。

黄丽君

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