辛正儿 - 创科文艺双翼齐飞 经济开拓无限商机 | 社论

「香港国际文化高峰论坛2026」日前在西九文化区盛大开幕，汇聚逾千名来自全球的文化艺术领袖；与此同时，文体旅局宣布与巴塞尔艺术展达成协议，未来5年确定香港为亚洲区内唯一展会。这两项标志性成果，不仅是本港文化艺术创意产业发展的里程碑，更昭示着经济转型已迈向崭新阶段。



回顾过去，政府和业界多年来持之以恒推动文化艺术创意产业，如今终于迎来丰收时刻。巴塞尔艺术展香港展会去年吸引86500人次参观，当中一半为访客；今年展会汇聚41个国家及地区的240间艺廊。如今巴塞尔艺术展确定未来5年以香港为亚洲唯一主办城市，加上高峰论坛促成多项国际合作协议，这一切均证明香港作为中外文化艺术交流中心的地位已获国际社会广泛认同。这份成果得来不易，既体现了政府成立文体旅游局的前瞻性部署，也印证了西九文化区等世界级基建的战略价值。



文化艺术产业对经济的推动作用远不止于创作与展演本身。从直接贡献来看，它创造可观的GDP并吸纳大量就业，尤其对青年群体高度包容；从外溢效应而言，它与旅游业、城市更新、品牌增值形成强大联动，能够显著延长游客停留时间、提高客单价，摆脱传统「门票经济」的低效模式。更为深远的是，文化艺术能够塑造「创意阶层」，形成「人才追随文化，企业追随人才」的良性循环，为城市注入源源不绝的创新活力。



放眼全球经济未来走向，两大趋势已然清晰：一是创新高科技，二是文化艺术创意。香港在这两方面正并驾齐驱、双翼齐飞。一方面，香港积极发展创科产业，融入国家创新型发展大局；另一方面，凭借西九文化区的M+博物馆、香港故宫文化博物馆等世界级场馆，以及优化后的表演场地布局和「机场城市艺术生态圈」建设，香港正将文化创意产业提升为新经济增长点。这种双轨并进的战略，既保持了经济发展的良好势头，也与国际大趋势高度接轨，势必为下一代开拓更广阔的发展空间。



然而，产业的未来在于人才。要让文化艺术创意产业实现可持续发展，必须鼓励更多年轻人投身其中，而家长的支持尤为关键。传统观念往往将文化艺术视为「兴趣」而非「事业」，但今日香港已拥有完整的产业生态：从M+博物馆的策展人才培养，到「西九文化区学院」的专业培训；从艺术品交易的税务与融资配套，到文化知识产权的孵化与产业化，都为年轻人提供了多元化的事业路径。家长们应当看到，文化艺术创意产业不再是「吃不饱的饭碗」，而是能够孕育影响世界的艺术工作者、创造巨大经济价值的朝阳产业。



辛正儿