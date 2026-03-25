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辛正儿 - 推动地盘全面禁烟 不因小枝节而言弃 | 社论

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辛正儿
1小時前
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　　劳福局正推行建筑地盘全面禁烟的法例修订工作，计划将所有建筑地盘纳入《吸烟（公众衞生）条例》的法定禁烟区，料今年中提交立法会审议。这一举措，源于宏福苑五级火灾造成一百六十多名居民死亡的惨痛教训。独立委员会听证会揭露，火灾疑由工人吸烟肇祸，社会强烈要求杜绝地盘吸烟陋习。政府迅速回应民意，提出修例，实属必要之举。

　　对于修例建议，建造业界提出不少顾虑，主要集中在执行层面。有业界人士指地盘出入人员众多，难以管制有没有人吸烟或携带燃着的烟支。然而，这种说法未免过于消极，等如未想方设法应付技术性问题，便先言放弃。事实上，建筑地盘一直推行多项安全规管先例。工人进入地盘必须佩戴头盔，高空工作必须佩戴安全带，这些都是法例规定，实行多年，从未听闻承建商以难以执行或监管为由而反对。说到底，任何改变，关键在于工人和承建商的决心配合，加上合理步骤执行，辅以执法阻吓力，方能移风易俗，改变工人在地盘乱吸烟的恶习，达至地盘全面禁烟的目标。

　　承建商在工程中赚取收益，须肩负专业和社会责任，防止建造过程发生火警，确保工地安全乃其天职。要达至此目标，不能没有强而有力的法例作为后盾。按修订建议，管理地盘的承建商须采取所有合理步骤，确保无人于地盘内吸用或携带燃着的吸烟产品，违例者一经定罪，最高可按现行规例罚款40万元。对于业界反映金额对中小型承建商过高，必须指出，地盘火灾风险极高，一旦发生意外，人命伤亡和财产损失远超此数。回望宏福苑惨剧，一百六十多条人命，岂是40万元所能衡量？公众安全至上，承建商理应以更严谨的态度管理地盘，而非以罚款过高为由推卸责任。

　　建造业分包商联会会长伍新华提出，政府应详细检视法例如何执行，强调吸烟是个人行为，承建商没有执法权，亦不能强制搜查工人是否带烟进入地盘。此说虽有道理，但并非无法解决，承建商可透过巡查、教育和合约条款等方式确保工人遵守。政府亦可考虑由业界撰写守则，订明「合理步骤」的具体标准，让承建商有所依循。

辛正儿

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