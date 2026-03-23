辛正儿 - 完善法律教育 迎机械人时代 | 社论

澳门街头早前一宗「人机对峙」事件，引发当地广泛关注。一名七旬妇人因乍见闪烁蓝光的机械人近在咫尺，受惊不适送院，事件经网络流传后，舆论哗然。尽管涉事机械人仅作宣传用途，并无造成实际伤害，但这一事件犹如一记警钟，提醒我们机械人已悄然进入日常生活，而社会在法规、伦理及公众认知层面，尚未做好充分准备。



机械人进入人们日常生活，担任各种职能，已是大势所趋。从工业生产线到服务业前线，从家居助理到医疗照护，机械人的应用场景日益扩阔。业界预测，数年内机械人与人类共处将成为普遍现实。然而，澳门乃至香港仍未有专门法例规管机械人，例如不同类型机械人是否需要发牌、操作者须具备何种资格、一旦发生意外谁来承担责任等问题，均未有清晰答案。当局实有必要展开跨部门研究，紧跟海外法律发展趋势，避免未来出现法律真空，令市民权益无所保障。



放眼国际，机械人法律规管正处于关键转折点。欧盟在立法层面走在最前线，《人工智能法案》对内置AI的机械人实施风险分级监管，新《产品责任指令》更明确将AI系统视为「产品」，厘清软件责任，放宽受害者举证难度。而中国则采取了「政策快跑」的产业驱动策略，工信部今年2月发布了《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》，覆盖全产业链，杭州更率先以「沙盒监管」机制容许高风险产品在限定范围内测试。这些经验都值得本地借鉴。



机械人与人工智能密不可分，未来法律规管必须涵盖AI层面，而这涉及更复杂的议题。首先是安全性问题－－自主系统在突发场景下可能出现不可预料的反应，如何确保其行为符合人类预期？其次是伦理问题－－当机械人具备高度自主性时，其决策若造成损害，责任归属应如何界定？再者是保险责任问题－－现有保险产品是否足以覆盖人机互动引发的风险？这些都是亟待研究的课题，以免重蹈「法律追不上科技」的覆辙。



然而，单靠法例规管并不足够。公众教育同样不可或缺。机械人对年轻一代或许是寻常事物，但对长者而言，突然面对一个闪烁蓝光、能动能走的「机械人」，产生恐惧实属人之常情。当局应推动人机共处共融的公众教育，让市民了解机械人的基本特性、安全距离及应对方法。同时，机械人操作者亦应提高警觉，在公众场所进行演示前做好风险评估，选择合适场地及时间，避免对途人造成惊吓。



机械人时代的来临无可逆转，这既是机遇亦是挑战。我们不能因噎废食，扼杀创新与科技推广；但亦不能掉以轻心，任由法律空白与认知落差酿成意外。政府、业界与社会各界应携手合作，以负责任的态度，稳步构建一个既鼓励创新、又保障公众安全的制度环境。唯有法规完善、公众认知到位，人类与机械人才能真正和谐共处，共享科技发展带来的福祉。



辛正儿