辛正儿 - 动武滥杀抢石油 特朗普众叛亲离 | 社论

美国国家反恐中心主任肯特日前在网上公开辞职信，是华盛顿政治圈发生特朗普第二任期内最震撼的一次「良心犯上」事件。曾十一度前赴战场的退伍军人，也是在叙利亚失去军人妻子的鳏夫，肯特的辞职，如一面照出中东战争本质的明镜。他的离去，不仅撕开了白宫「美国优先」口号与军事扩张现实之间的裂痕，更将一个尖锐的问题摆在美国人面前：美国人究竟为何而战？



肯特在信中直言不讳地说，伊朗并未对美国构成即时威胁，这场战争是因以色列及其在美强大游说团体的压力而发动的。这项指控来自一位曾获特朗普提名、并被视为其忠心高级官员，其杀伤力远超来自民主党的批评。他回忆特朗普在去年6月前，仍明白中东战争是耗费国力与爱国者生命的陷阱，但如今却被一场「错误资讯宣传」所蒙蔽。这不仅是个人立场的表态，更是对政府决策机制是否被外国势力渗透的质疑。当一位掌握最高级别情报的官员公开说︰「看不到战争的正当性」，无异于在美国国内的反战情绪中投下一枚震撼弹。



事件犹如一根导火线，引爆积蓄已久的民怨与国际社会的叛离。在国内，他作为前特种部队成员与「金星丈夫」的双重身份，使其呼吁具有强烈的道德感召力，代表了大量不愿再将下一代送往海外送死的美国人的心声。在国际上，特朗普呼吁盟友派遣军舰协助解放霍尔木兹海峡的请求，遭到冷遇。德国总理直言：「没有令人信服的计划」，法国总统表明「我们不是冲突的一方」，就连英国也仅停留在派遣无人扫雷艇的含糊其辞态度。最新民调显示，58%的德国人与68%的西班牙人反对这场战争。当「美国优先」变成「美国孤军奋战」，特朗普所面对的，正是其单边主义外交酿成的苦果。



然而，若只是将这场战争视为对以色列的妥协或对「伊朗威胁」的过度反应，恐怕低估了其背后的战略算计。从对委内瑞拉石油储备的控制，到对伊朗军事行动的升级，一条清晰脉络浮现：掌控国际石油供应，进而捍卫岌岌可危的「石油美元」体系。历史殷鉴不远，任何试图摆脱美元结算的产油国，如当年的伊拉克或利比亚，最终都遭受美国攻打，弄得政权更迭。而在美国国债已突破惊人数字、联准会加息导致美元信用受到冲击的当下，维持石油与美元的强制捆绑，不仅是经济利益问题，更是维系霸权的生存之战。特朗普不久前提出的1.5兆美元「梦想军队」预算，某种程度上正是这种以军事扩张弥补经济实力相对衰退的「发穷恶」心态的体现。



肯特在信的结尾祈求特朗普反思：「决定权在你手中。」这句话既是对总统的最后忠告，也是对美国未来道路的深切忧虑。一场没有联合国授权、缺乏盟国支持、甚至在国内最高反恐官员看来「违背良心」的战争，注定无法长久。当越来越多的美国人意识到，他们的孩子可能在为遥远的石油利益或外国议程流血牺牲时，特朗普引以为傲的「让美国再次伟大」联盟，恐将在这场战争的泥沼中四分五裂。良知比忠诚更重要，而历史终将证明，违背良心的战争，从不会赢。



辛正儿