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周显 - 纳斯达克又一骗案 | 政政经经

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周显
4小時前
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根据DeepSeek说法，远东生物制药科技于2000年上市，集资约8000万元；上市4年累计通过配股、供股等集资14.4亿港元。

　　该公司大股东叫蔡崇真，仅为中学学历，宣称毕业于福州大学企业管理系。他将无产权房屋包装为64万平方米新工厂用地，以248万元收购的小药厂虚构成核心资产，2004年因私印增值税发票、逃税、伪造公章，被福州警方拘捕，当日公司股价大跌92.4%。公司于2004年申请清盘，2008年重组成功，已与蔡崇真没有关系。

　　以上是公开资料，但后面发生的事居然更精彩。蔡崇真逃跑无踪，后来居然拿到瓦努阿图和汤加的护照，改了名字，用亲人的名义，以假产权证抵押，向某内地金融公司借了3亿元，当然没有还款。

　　不过，对于这间金融公司而言，这笔钱只是湿湿碎，皆因其董事长已于几年前执行了死刑，一切证据烟消云散了。

　　根据线人最新情报，日前此人也是以亲人名义控股的一间公司，在纳斯达克申请IPO，我看了相关报道，忍不住大笑：呢条友真系有办法！

周显

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