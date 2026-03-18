辛正儿 - 改过路与驾驶陋习 严厉执法只是开始 | 社论

由昨日起，警方展开为期两周的全港性执法行动，打击司机不专注驾驶及行人乱过马路。这一行动并非无的放矢，而是源于一组令人忧虑的数字：2025年本港交通意外死亡人数达96人，当中行人死亡高达52人，较前年急升24%。在冰冷统计背后，是一条条生命的消逝，更是数十个家庭的破碎。面对如此严峻的道路安全问题，警方的严厉执法固然能收立竿见影之效，但要从根本上减少悲剧，当局须推动更多工作。



是次执法行动，「事先张扬」，但警示作用不容小觑。正如警方数据所示，致命意外的两大成因是司机不专注驾驶（如使用手提电话）及行人违法过马路（如冲红灯、「摄车罅」）。透过高调且密集的巡逻，向社会释放「违法必究」的强烈讯号，有助于扭转部分道路使用者的侥幸心态。我们期望警方于行动结束后，适时公布检控数字及违法行为的分类统计，让公众清晰了解哪类行为最为猖獗，这份透明度就是一种极具针对性的公民教育，能进一步深化社会对道路安全的讨论与警觉。



然而，执法只是治标，要达至治本，政府须从道路设计的根本入手。数据显示，涉及行人的致命意外中，65岁或以上长者占高达65%。这说明了问题不仅在于行人不守规则，更可能在于部分过路设施对行动较慢的长者并不友好。政府应全面检视各区的「交通黑点」，尤其是长者聚居的地区，致力消除不安全因素。与此同时，当局应积极研究利用人工智能及大数据分析，实时监测交通流量及行人习惯，优化交通灯号时间，以科技手段织密道路安全网。



此外，罚则的阻吓力亦需适时检讨。目前法例对于「不专注驾驶」或「危险驾驶」的定义及罚则，在严重事故中固然有较高刑罚，但对于一些未致伤亡、却极易引发意外的违规行为，其阻吓力是否足够？政府必须持续审视各项交通违例的罚则，确保其能紧贴社会实况，对罔顾安全的行为起到应有的惩戒作用。



辛正儿