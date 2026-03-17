陶杰 - 容不下的善意 | 油尖多士
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一个美国修车工花23美元在中国淘宝买了一件极力子的部件，不但赞不绝口，还拍片上网，深有感触，只因为这间中国网店附送了他一对工作手套。
短片中的修理工年约60，自称成长于70年代，满脸虬髯，是典型的美国「红脖子」形象。他从不相信中国制造，直至用100美元在美国实体店买了同样的机械部件，而不久即报废的经验，才不得不「转軚」。
但真正触动他的不是「淘宝货」的品质，而是商家的小小善意－－他起初半开玩笑地以为包装盒内的手套，可能是装箱的工人决定劈炮唔捞，随手丢弃的破烂货，却惊喜地发现是一双全新而耐用的手套，可见商家在发货时曾想到，订购这种汽车零件，必然是做辛苦工的人，需要一对手套。
此一发现，令他想起曾经的美国－－店家的小小善意是社会常态：修车店往往免费为客人换偈油，视之为举手之劳；夜间打烊之后，会将打气喉留在门外，为夜间司机提供方便；买半打糕点，也会获赠一二件新口味的甜点，纯粹只是为了让顾客开心一下，若因此有回头客便是锦上添花。
他感叹曾经美国的商业社会容得下人情味，而非锱铢必较。残酷的竞争和精算的思维，将一切善意都视为多余，彻底剪除，绝不会放过多收费、重复收费、持续收费的机会，譬如订阅、保修、强制的「套餐服务」，咖啡店以中杯代小杯，不惜造成大量浪费。
这名修理工不是甚么学者，也没有听信甚么理论，但对于全球化资本主义的弊端，尤其在美国所造成的极端，洞若观火。
前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰
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