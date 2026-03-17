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辛正儿 - 中东战事大危机 科技枢纽成目标 | 社论

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辛正儿
4小時前
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　　伊朗革命卫队日前透过官方媒体公布，多间科技企业，包括Google、亚马逊、微软、辉达、IBM、甲骨文等位于中东地区的办公室和设施，将成为潜在的打击目标，原因是这些企业的技术被认为与军事用途相关。公布即时敲响警号，反映这一场中东战争，不再是传统意义上的军事对抗，而是一场随时危及全球经济命脉的基础设施战争。若伊朗付诸行动，导弹真的落在以色列的云端设施或美国企业设在海湾国家的数据枢纽，其连锁反应将不仅是区域性的爆炸，更是冲击全球经济秩序的一场强震。

　　世人必须正视这个前所未有的威胁：全球网络通讯、社交媒体、电子商务、算力设备乃至金融线上系统，或将成伊方破坏的目标。有分析员指出，亚马逊AWS若在阿联酋或巴林的数据中心被毁，影响的不仅是区域性的银行交易，更可能中断支撑全球供应链的关键云端服务。微软承诺投入150亿美元的基础设施、 OpenAI耗资千亿的「星门」AI园区，这些代表人类未来十年科技愿景的投资，将一夜之间曝露在战火之下。当伊朗警告平民远离银行周边一公里时，他们被逼向美国发动报复，以导弹制造混乱，意图让依赖现代科技运转的全球经济活动陷入瘫痪。

　　更深层的破坏在于金融体系的脆弱性。正如分析指出，标准保险保单不涵盖战争行为造成的损失。这意味着，一旦攻击发生，企业将独自承担数以十亿计的设备损失与业务中断成本。这不仅是资产的蒸发，更是对投资者信心的毁灭性打击。

　　伊朗对抗美国和以色列的军事侵略，不再只发生在前线，而是扩散到每一个工程师的办公桌。透过制造「随机性」的恐惧，让平民百姓感受到无处可逃的压力，从而逼使企业撤离、投资萎缩，最终从内部瓦解对手的经济韧性。这已非传统的军事较量，而是一场破坏全球化的数字经济，将制造系统性混乱的消耗战。

　　当云端基础设施成为导弹瞄准镜里的十字线，世人必须警觉：未来的冲突将不再有前后方之分，连接世界的数字网络，也可能成为切断全球经济命脉的锁链。这不是危言耸听，而是对一个新时代战争形态的冷酷现实。

辛正儿

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