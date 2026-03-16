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周显 - 怀念《肉食中环》 | 政政经经

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周显
3小時前
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时评 专栏
內容

十几年前，《壹周刊》的区嘉仪（Freda）找我写专栏，我婉拒了，但答应她，如果有一天，沦落到要写专栏，一定会找她。

　　谁知一语成谶，没几年，果然要写专栏了，不得已，唯有在《壹周Plus》的财经版开专栏。要知道，我向来写不同的专栏，采用不同的笔法与风格以免混淆，那么，在《壹周Plus》的专栏，写些甚么好呢？

　　于是我把专栏的名字叫《肉食中环》，打算一边讲美食，一边讲中环人的情色关系，一边讲财经。

乱写反获最多忠实读者

　　谁知写下来，财经的资讯都给了其他传媒，心想《壹周Plus》是网媒，影响该没那么大吧（注意是十几年前）？于是，几乎篇篇都是写男女关系仲咸咸哋，为了保持在财经版的形象，临尾随便写一只股票，但只有股票数字，没有任何分析，煞是奇怪。

　　于是，写着写着便写了七八年，写到壹传媒倒闭，没了，以为世上再没此事。谁知道，这几年，发现我最多读者的专栏，而且是最忠实的读者，居然就是这个最不重视的乱写。人生奇妙，又添一桩。

周显

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