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辛正儿 - 改革医务委员会 根除「无了期等待」 | 社论

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辛正儿
3小時前
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內容

　　公众等了又等，政府启动改革医务委员会的程序，目标是今年上半年向立法会提交修订《医生注册条例》的草案。医务卫生局官员提出「对症下药」的改革方向，立意良好，惟对照申诉专员公署最新揭露的种种积弊，社会大众难免忧虑：这次改革，究竟是真改革，还是又一次「医医相卫」的修补？

　　改革的核心，在于处理投诉及纪律聆讯极度缓慢的顽疾。申诉专员报告揭示的数字触目惊心：近千宗积压个案、有个案需苦等10至15年、甚至以「处理太久对医生不公」为由企图搁置聆讯，这不仅是对投诉人的二次伤害，更是对程序公义的嘲讽。官员提出由医委会自行就各个程序订立处理时限，较诸过往的放任态度，无疑是一大进步。然而，若这份「自主」缺乏约束，最终或沦为没有牙的老虎。

　　因此，局方必须采纳三个关键原则，以确保改革名副其实。第一，处理时限不能笼统，必须按个案复杂程度分级，例如一般、中度及严重个案，各自订立合理的完成指标，例如以年为单位设定终结期限。否则，又或会变成无限期拖延的借口，让投诉人及其家属再次陷入无了期的等待。

　　第二，政府须设立清晰的「介入措施」机制。当个案处理明显超越合理时限，或出现行政「空白期」，医衞局不能仅仅「不指指点点」便袖手旁观。修例应赋予局方明确权力，在程序严重滞后时主动索取资料、要求解释，甚至启动督导程序。这并非干预专业自主，而是确保公众利益不受漫长程序的损害。

　　第三，改革须触及核心的人事与权责问题。现行非受薪义务委员制度，固然体现专业奉献，但「有权无责」的状态必须终结。对于工作不达标、不称职的委员，应有更果断的换人机制；而秘书处的行政人员表现，更应与个案处理效率直接挂钩。长远而言，医委会应考虑聘请全职、受薪的法官或资深法律及医疗界人士主持重大研讯，以确保审裁的专业性与效率，杜绝因义务性质而衍生的问题。

辛正儿

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