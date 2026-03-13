邵家辉 - 化被动为主动 对接「十五五」 | 家辉讲场

人大、政协两会圆满闭幕，我刚从北京返港。此行收获甚丰，不仅聆听了李强总理发表的《政府工作报告》及其他重要报告，以及多位政协常委提出的精辟意见，更适逢国家发布第十五个五年规划，意义尤其重大。



《十五五规划纲要》是未来五年国家发展蓝图和行动纲领，期内目标包括增强高质量发展动力、加快科技自立自强、引领发展新质生产力、进一步全面深化改革、提升社会文明、提高人民生活品质等。在此进程中，香港实可凭借「一国两制」下内联外通的独特优势，发挥自身所长，贡献国家所需。



在「十五五」规划下，香港定位从原有的「八大中心」进一步扩展，除巩固提升金融、航运、贸易等传统中心及航空枢纽地位，强化离岸人民币、资产及财富管理、风险管理等功能外，规划更首度新增构建大宗商品交易生态圈及高增值供应链服务中心。此外，加快北部都会区建设、打造国际高端人才集聚高地亦获明确支持。这充分体现中央对香港多元角色的重视，并为香港融入国家发展大局指明方向。



为此，李家超特首正带领特区政府主动对接「十五五」规划，各政策局已成立预备小组，着手草拟香港首份五年发展规划。此举是香港发展的重要里程碑，标志着特区政府治理思维从以往「被动应对」转向「主动谋划」。这不仅体现了整个团队的担当，更能将「十五五」宏观机遇转化为具体行动路径，引领各界掌握先机。特区政府积极有为，值得充分肯定。



香港的成功，从来都与祖国繁荣紧密相连。「十四五」期间国家综合国力全面跃升，「十五五」开局必将更上一层楼。只要我们凝心聚力，在融入及服务国家大局之际，香港也定能有更好发展。



全国政协委员

自由党主席

立法会议员（批发及零售界）

邵家辉