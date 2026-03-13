Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邵家辉 - 化被动为主动 对接「十五五」 | 家辉讲场

家辉讲场
家辉讲场
邵家辉
14分鐘前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　人大、政协两会圆满闭幕，我刚从北京返港。此行收获甚丰，不仅聆听了李强总理发表的《政府工作报告》及其他重要报告，以及多位政协常委提出的精辟意见，更适逢国家发布第十五个五年规划，意义尤其重大。

　　《十五五规划纲要》是未来五年国家发展蓝图和行动纲领，期内目标包括增强高质量发展动力、加快科技自立自强、引领发展新质生产力、进一步全面深化改革、提升社会文明、提高人民生活品质等。在此进程中，香港实可凭借「一国两制」下内联外通的独特优势，发挥自身所长，贡献国家所需。

　　在「十五五」规划下，香港定位从原有的「八大中心」进一步扩展，除巩固提升金融、航运、贸易等传统中心及航空枢纽地位，强化离岸人民币、资产及财富管理、风险管理等功能外，规划更首度新增构建大宗商品交易生态圈及高增值供应链服务中心。此外，加快北部都会区建设、打造国际高端人才集聚高地亦获明确支持。这充分体现中央对香港多元角色的重视，并为香港融入国家发展大局指明方向。

　　为此，李家超特首正带领特区政府主动对接「十五五」规划，各政策局已成立预备小组，着手草拟香港首份五年发展规划。此举是香港发展的重要里程碑，标志着特区政府治理思维从以往「被动应对」转向「主动谋划」。这不仅体现了整个团队的担当，更能将「十五五」宏观机遇转化为具体行动路径，引领各界掌握先机。特区政府积极有为，值得充分肯定。

　　香港的成功，从来都与祖国繁荣紧密相连。「十四五」期间国家综合国力全面跃升，「十五五」开局必将更上一层楼。只要我们凝心聚力，在融入及服务国家大局之际，香港也定能有更好发展。

全国政协委员
自由党主席
立法会议员（批发及零售界）
邵家辉

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
14小時前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
49分鐘前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
18小時前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
9小時前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
7小時前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
16小時前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
18小時前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
11小時前
患末期腺癌暴瘦55磅 中学阿Sir积极抗病「教学」：冀感染学生勿轻易言弃
医生教室
8小時前
更多文章
邵家辉 - 建设安全香港 | 家辉讲场
　　作为一个宜居宜业、深受旅客欢迎的国际城市，有力保障人们的生命财产安全，是不可或缺的条件。香港警方自2024年启动的「锐眼计划」，正是提升本港安全水平的得力助手。 　　该计划在不同地点安装约5000支闭路电视镜头，并接入约6000支属其他政府部门及机构的镜头，至今协助警方侦破899宗案件，包括谋杀、抢劫等严重罪案，成效相当显著。 　　事实上，以往由于欠缺覆盖较广的防罪「天眼」网络，当
2026-02-27 02:00 HKT
家辉讲场