辛正儿 - 以蓝天为画布 说好香港故事 | 社论

国泰航空继去年底推出好评如潮的「空中画廊」后，近日再与西九文化区管理局合作，推出全新艺术涂装客机「香港精神号—八十周年纪念版」。此举不仅是为庆祝国泰成立八十周年献上一份别出心裁的贺礼，更是将香港的艺术创意、科技实力与文化底蕴，以一种极具视觉冲击力的方式，向世界进行了一次华丽的展示。这种跨界合作，为企业如何支持本地文化创意产业、如何参与「说好香港故事」，树立了一个值得借镜的典范。



新「香港精神号」的亮点，在于其机身涂装并非简单的图案复制，而是源自香港跨媒体艺术家黄宏达的创新之作。艺术家透过向自己发明的全球首位人工智能水墨艺术家「A.I. Gemini」提供地理数据，再由机械人绘制出深浅不一的彩色水墨，将香港从高空俯瞰的独特风景与多元底蕴浓缩于机身之上。这项创作本身，就是一次科技与艺术的完美融合，既保留了传统水墨的意境，又展现了人工智能时代的创新可能，深刻诠释了香港作为国际创新科技枢纽的潜力。



从「空中画廊」到今天的「艺术涂装客机」，国泰航空展现了支持本地艺术的诚意与创意。去年底在候机室和机舱内展示年轻艺术家的作品，已为旅途增添文化气息；今回更上一层楼，直接将整架客机化身为「翱翔天际的画布」，其传播效应无疑更巨大、更直接。这架满载艺术气息的「香港精神号」将飞往全球不同角落，每一次的起降，都是一场流动的艺术展览，让世界各地的旅客在未有踏足香港之前，便能先感受到这座城市的创新活力与文化色彩。



西九文化区作为香港重要的文化建设，与国泰这个国际知名的航空公司合作，可谓相得益彰。西九提供顶尖的艺术资源与策展视野，国泰则提供通往世界的广阔网络。正如西九文化区管理局董事局主席陈智思所言，这次合作体现了文化界与航空界的互补优势。这种强强联手，不仅能将本地艺术家的创意精神带到全球，更能有效巩固香港作为中外文化交流中心的地位，将香港打造成更受欢迎的文创旅游目的地。



企业支持艺术，不应仅止于赞助，更应思考如何利用自身的平台与优势，让艺术产生更广泛的社会影响力。国泰航空的「香港精神号」无疑是一次成功的示范。它以蓝天为画布，以飞机为载体，将香港的「软实力」带到全世界。我们期待未来能有更多企业仿效这种创新模式，积极支持本地文化艺术发展，让香港的创意之花，在世界各地绚丽绽放。这架翱翔天际的「香港精神号」，正正象征着香港拥抱创新、迎向未来的决心，以及作为国际文化交流平台的无限可能。



辛正儿