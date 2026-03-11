Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 肉档鼠患响警号 晚间规管须提高 | 社论

辛正儿
7小時前
　　近日，食环署展开一连串打击新鲜粮食店违规行动，巡查逾二百间店舖，提出数十宗检控，更对元朗「佳宝食品超级市场」及九龙城「金宝肉食公司」等屡教不改者使出撒手锏－－取消牌照或即时封闭。此举无疑是对业界的一次震慑，也回应了公众对食用安全的深切忧虑。然而，当夜间猪肉随地放、任由老鼠噬咬的画面仍历历在目，公众不禁要问：仅仅依靠突击巡查，能否彻底斩断伸向肉食的鼠爪？

　　传媒揭发的画面令人触目惊心：清晨运抵肉档的猪壳被随意置于肮脏地面，甚至遭老鼠啃食。此情此景，折射出的不仅是个别商户漠视法纪，更是监管体系在夜间时段失守，食环署日间巡查再严密，若无法覆盖凌晨至清晨的关键时段，便如同「白天锁门，夜间洞开」，难以对违规操作形成有效震慑。老鼠不会因日出而停止活动，不法之徒也不会因监管空白而收手。

　　此次食环署将行动时间特意安排在「肉车将猪壳送到新鲜粮食店的清晨时份」，显示当局已意识到时间节点的重要性，方向值得肯定。但这是一次性的特别行动，还是常态化的机制调整？要对症下药，必须将这份「夜间敏感度」融入常规执法。正如当局为打击鼠患调配人手至夜更，针对肉类运输交收这一「鼠患源头」环节，同样需要设立恒常的夜间巡查机制，让监管之网真正全天候覆盖，令心存侥幸者无机可乘。

　　然而，整顿行业绝非单靠「罚」与「封」便能毕其功于一役。金宝肉食公司被封后多次申请解封未果，曝露了单纯强制措施的局限：店舖可以暂时关闭，但若商户缺乏改善动力和专业指导，卫生标准难以持久达标。更根本的出路，在于推动行业整体提升。食环署应主动作为，架设与业界，特别是中小型肉档经营者的沟通桥梁，深入了解他们在夜间运输、短暂储存等环节面临的实际困难，共同制订一套切实可行、兼顾卫生与效率的操作指引。

　　这套指引不应是高高在上的条文，而应是经过实践检验、符合业界作息规律的行为守则。从屠场出货、运输车辆的卫生标准，到猪肉抵达店舖后的临时存放、防鼠措施，每一个环节都应有清晰规范。更重要的是，要将这套程序内化为行业的自律共识，鼓励商户互相监督，让维护卫生不再是应付检查的权宜之计，而是保障自身商誉、赢得顾客信任的自觉行动。惟有如此，才能从源头上切断鼠患的食物链，建立起抵御鼠患的铜墙铁壁。

辛正儿

