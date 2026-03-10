辛正儿 - 油价急升带来挑战 适时援助弱势社群 | 社论

原油价格急升对全球经济的冲击，一向不是遥远的事。随着中东战事升温，一场由原油价格飙升所引发的经济风暴，正在酝酿。对香港这个细小、全面开放的经济体而言，威胁尤其逼切。



以特朗普急躁的作风，为了遏止伊朗的核武发展，正动用庞大军力，务求速战速决，推翻伊朗政权。但伊朗实力顽强，激烈反抗，战事一旦陷入胶着，原油供应的担忧将立即反映在价格上，带来经典的滞胀风险：油价飙升推高生产成本，打击消费和投资，同时加剧通胀，令各国央行在「加息遏通胀」与「减息稳增长」之间进退失据。全球经济增长将放缓，对外贸依赖甚深的香港，将首当其冲。



即使美国最终在军事上取得胜利，风险不会随之消散，反而可能以另一种形式出现。继掌握委内瑞拉的庞大能源储备后，若美国进一步控制伊朗的石油出产，意味全球能源市场的控制权将进一步集中于华盛顿手中。届时，美国的单边政策－－无论是制裁、限产还是价格操控，都可能成为全球经济不可预测的震源。对香港而言，这意味着外部经济环境的不确定性将长期维持在高位。



财政司司长上月发表的《财政预算案》，提出未来依靠发债支持基建发展，以驱动经济增长。这项策略建基于一个稳定的经济预期。然而，若高油价引发的全球经济放缓比预期严峻，香港的增长动力减弱，政府收入势必受压，届时偿债能力与财政可持续性将面临市场的考验。更何况，中东冲突往往伴随着金融市场的避险情绪，资金流向、汇率波动、资产价格震荡，都可能对香港这个国际金融城市引发连锁反应。



面对这场潜在的石油风暴，政府必须密切监察国际油价与宏观经济走势，适时提出应对措施。这不应是大洒金钱的刺激方案，而是在财政力所能及的范围内，与各界共渡时艰，当中重点，是精准支援受影响的市民，尤其对弱势社群，须提供最基本的社会安全网。当能源价格上升推高交通、食物等生活成本时，加强对低收入家庭的补贴、维持失业支援，不仅是道德责任，更是稳定社会、维持内部消费的经济理性。



原油价格的急升，从来不只是一个商品价格现象，而是透过增长、通胀、贸易、金融等多重管道，重塑全球经济的巨手。对香港而言，这既是一次对经济韧性的压力测试，也是对香港社会的考验。未雨绸缪，已是刻不容缓。



辛正儿