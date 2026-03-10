Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 油价急升带来挑战 适时援助弱势社群 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
15小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　原油价格急升对全球经济的冲击，一向不是遥远的事。随着中东战事升温，一场由原油价格飙升所引发的经济风暴，正在酝酿。对香港这个细小、全面开放的经济体而言，威胁尤其逼切。

　　以特朗普急躁的作风，为了遏止伊朗的核武发展，正动用庞大军力，务求速战速决，推翻伊朗政权。但伊朗实力顽强，激烈反抗，战事一旦陷入胶着，原油供应的担忧将立即反映在价格上，带来经典的滞胀风险：油价飙升推高生产成本，打击消费和投资，同时加剧通胀，令各国央行在「加息遏通胀」与「减息稳增长」之间进退失据。全球经济增长将放缓，对外贸依赖甚深的香港，将首当其冲。

　　即使美国最终在军事上取得胜利，风险不会随之消散，反而可能以另一种形式出现。继掌握委内瑞拉的庞大能源储备后，若美国进一步控制伊朗的石油出产，意味全球能源市场的控制权将进一步集中于华盛顿手中。届时，美国的单边政策－－无论是制裁、限产还是价格操控，都可能成为全球经济不可预测的震源。对香港而言，这意味着外部经济环境的不确定性将长期维持在高位。

　　财政司司长上月发表的《财政预算案》，提出未来依靠发债支持基建发展，以驱动经济增长。这项策略建基于一个稳定的经济预期。然而，若高油价引发的全球经济放缓比预期严峻，香港的增长动力减弱，政府收入势必受压，届时偿债能力与财政可持续性将面临市场的考验。更何况，中东冲突往往伴随着金融市场的避险情绪，资金流向、汇率波动、资产价格震荡，都可能对香港这个国际金融城市引发连锁反应。

　　面对这场潜在的石油风暴，政府必须密切监察国际油价与宏观经济走势，适时提出应对措施。这不应是大洒金钱的刺激方案，而是在财政力所能及的范围内，与各界共渡时艰，当中重点，是精准支援受影响的市民，尤其对弱势社群，须提供最基本的社会安全网。当能源价格上升推高交通、食物等生活成本时，加强对低收入家庭的补贴、维持失业支援，不仅是道德责任，更是稳定社会、维持内部消费的经济理性。

　　原油价格的急升，从来不只是一个商品价格现象，而是透过增长、通胀、贸易、金融等多重管道，重塑全球经济的巨手。对香港而言，这既是一次对经济韧性的压力测试，也是对香港社会的考验。未雨绸缪，已是刻不容缓。

辛正儿

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
7小時前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
4小時前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
8小時前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
23小時前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
5小時前
假日本士多啤梨货涌入街市！港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
假日本士多啤梨货涌入街市？港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
饮食
23小時前
01:17
东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕
突发
6小時前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
5小時前
更多文章
辛正儿 - AI战争片泛滥 提防中心理战 | 社论
　　中东战云密布，美以联军与伊朗的冲突牵动全球神经。然而，在这场硝烟弥漫的现实战争之外，另一场「认知战」正在社交媒体同步打响。无数号称战况短片在网络泛滥，场面逼真，冲击力强，但当中有多少是真实记录，有多少是由人工智能凭空捏造？ 　　答案令人不安。随着AI生成技术门槛骤降，伪造高画质影片已非荷里活专利。当虚拟的爆炸遮蔽了真实的废墟，当演算法生成的「难民」混淆了公众的视听，我们不得不正视一个残酷
2026-03-09 02:00 HKT
头条社论