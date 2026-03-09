周显 - 生意好不应开分店 | 政政经经

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周显
6小時前
时评 专栏
內容

话说视后唐诗咏（Natalie）在与TVB约满后，去了日本学整面包，2024年10月在铜锣湾波斯富街开设日式吐司专门店33Cubread，开业初期更请了日本知名烘焙职兼前艺人川岛善行监修，马上成为人气店，大排长龙。

　　于是唐诗咏乘胜追击，逆市连环扩张，先后在中环及沙田开分店。然而，生意居然逆转，据报现时面包店每日的营业额仅4位数字，连基本开支都未足够。

继续排长龙反可宣传

　　这其中的一个原因，是面包店价钱太贵，现时消费降级负担不起。但其实香港的资讯太发达，新店开张加上宣传，往往有短期效应，并会造成一个假象，而这假象并非个例，而是普遍情况。

　　所以，正确的做法是死都唔开分店，宁愿大排长龙，这反而可造成宣传效应。另一个例子是一间意大利小餐厅Nocino，几年前在天后开店，一日8轮，午晚餐各4轮，香港第一，但分别在中环和观塘开分店后，就walk-in也有位了。

　　不过唐小姐大把钱，住在中半山地利根德里兰心阁，月租12万，无所谓啦。

周显

