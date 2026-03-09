辛正儿 - AI战争片泛滥 提防中心理战 | 社论

中东战云密布，美以联军与伊朗的冲突牵动全球神经。然而，在这场硝烟弥漫的现实战争之外，另一场「认知战」正在社交媒体同步打响。无数号称战况短片在网络泛滥，场面逼真，冲击力强，但当中有多少是真实记录，有多少是由人工智能凭空捏造？



答案令人不安。随着AI生成技术门槛骤降，伪造高画质影片已非荷里活专利。当虚拟的爆炸遮蔽了真实的废墟，当演算法生成的「难民」混淆了公众的视听，我们不得不正视一个残酷的问题：在AI时代，我们还能否相信自己的眼睛？



AI伪造战况短片对公众的误导是深远且具破坏性的。对投资者而言，一条声称「伊朗油田遭重创」的逼真假影片，足以引发油价瞬间波动，导致非理性的投资决策。对普通民众而言，真假难辨的影像，侵蚀我们理解世界的根基。当「真相」可以按需生成，虚假与真实的边界变得模糊，人们最终可能陷入对所有讯息的虚无主义态度－－既然甚么都可能是假的，那么甚么都毋须当真。



面对这一汹涌暗流，每个人都应是第一道防线。对那些来源不明、缺乏专业媒体背书的短片，公众须抱持怀疑态度。切记「先看来源，再用工具」，可以善用如「Google Gemini」检测AI水印，或用「南方AI破谣局」等平台作反向图片搜索，交叉验证。但技术工具终究是辅助，最稳妥的方法，是回归传统：寻求历史悠久、公信力高的专业传媒报道。专业媒体的新闻伦理与核实机制，是对抗AI虚假讯息最坚固的堡垒。



牢固地筑起防线，事关AI伪造新闻短片绝非单纯的技术玩笑，它正在被系统性地用于制造假象、操控民意，甚至成为战争双方认知战的武器。当虚假的战争罪行被嫁祸，当伪造的平民伤亡被用于煽动仇恨，其杀伤力可能比真实的导弹更甚。



香港目前拥有《刑事罪行条例》中「不诚实使用电脑」等相关条文，可在一定程度上打击恶意发布虚假讯息的行为。但AI技术的迭代速度远超法律修订的节奏，现有条例在面对高度逼真、海量传播的AI伪造内容时，或显得力不从心。因此，政府须以更前瞻的视野，参考欧美等地的监管经验，积极研究是否需要草拟针对性的专项法例。



欧盟通过《数位服务法案》要求平台承担系统性治理责任，从源头上遏制虚假讯息的病毒式传播；美国从技术溯源入手，推动《COPIED Act》要求AI内容添加「数位出生证明」，同时透过《Take It Down Act》严厉打击侵犯个人权益的深度伪造。这些做法都值得香港深入研究，探索出一套既能有效遏制AI虚假讯息，又能平衡言论自由与创新的本土化方案。



