辛正儿 - 美国强权欧洲分裂 世界政局动荡难测 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
41分鐘前
时评 专栏
內容

　　当美国与以色列对伊朗发动军事打击之际，西班牙政府作出了一个令华盛顿不悦的决定：拒绝授权美军使用其境内军事基地。这一立场甚至不惜面对特朗普「中断贸易关系」的威胁而毫不动摇。表面上看，这只是西班牙对一次军事行动的表态；深层次上，这标志着欧洲对美国「唯命是从」时代的抗拒，也预示着跨大西洋联盟正面临结构性的重塑。

　　西班牙的拒绝并非偶然。首相桑切斯将美国行动定性为「单方面军事行动」、「不合理且危险」，直斥其违反国际法。这一表态背后，反映的不仅是反战价值观，更是一种战略觉醒：当美国为了自身利益对盟国肆意加征关税，不惜破坏长久建立的协作关系时，欧洲还有甚么理由在军事上追随美国的指挥棒？

　　西班牙的计算精明而务实。一方面，该国对美出口仅占总出口百分一，即使遭遇关税报复，损失有限；另一方面，通过展现「反叛」姿态，反而可能争取到与美国谈判的筹码，甚至获得利益。这一先例若成功，势必引发欧盟成员国仿效－－当顺从不再带来好处，反抗反而可能收获红利时，理性的国家行为者必然重新定位自身策略。

　　法国的反应同样意味深长。总统马克龙不仅明确表示「不能认可」此次军事行动，更将「戴高乐号」航母部署至东地中海，同时倡议组建确保海上航线安全的国际联盟。这一系列动作，既是对美国单边主义的制衡，更是法国长期以来追求欧洲战略自主的延续。在德国总理展现「务实主义」、甚至表示讨论国际法「用处不大」的软弱立场映衬下，法国正抓住机会重新夺回欧洲主导权－－通过占据道义高地，以实际行动展示欧洲可以不依赖美国而独立应对安全挑战。

　　德国的表态曝露了其内部分裂与尴尬处境。总理亲美、国防部长设红线，这种矛盾折射出德国在外交安全政策上的摇摆：既想维护跨大西洋联盟的传统纽带，又不愿被拖入一场缺乏国际法依据的军事行动。这种「支持但不参与」的骑墙姿态，恰恰削弱了欧洲形成统一立场的可能性，也使德国在欧洲的领导力受到质疑。

　　更深层的问题在于，特朗普政府在关税与军事两大领域的独断独行，已彻底撕裂了美欧之间的信任基础。当美国无视欧洲利益、将「美国优先」置于一切之上时，欧洲国家必然重新评估：全面配合美国还能带来甚么好处？当重大危机来临时，华盛顿是否会为了自身利益而牺牲欧洲？答案已然清晰。

　　当世界目睹美国抛开国际法框架、欧洲国家各自为政时，一个危险的讯号被释放：国际秩序正在瓦解，各国将为了自身利益不择手段，不再理会曾经共同维护的规则与价值。这种「尔虞我诈」的新常态，必将使未来世界局势更加动荡不安，更加难以预测。

辛正儿

