辛正儿 - 减肥知易行难 须定政策推动 | 社论

头条社论
辛正儿
4小時前
时评 专栏
　　昨天3月4日是世界肥胖日，衞生署趁此契机发布了首份《体重管理行动计划》，提出五项方针及15项具体目标，全方位推动全港体重管理。这份为期三年的计划，标志着香港在应对肥胖问题上踏出系统性的一步。面对2020至22年度人口健康调查中高达51.3%的超重及肥胖普遍率，较2014至15年度的47%显著上升，这份行动计划的出台可谓来得及时，是一个值得肯定的好开始。

　　计划以「提高意识」、「积极改变」和「持续成为生活的一部分」三部曲推进，思路清晰且务实。从本月21日启动的「日行万步」步行挑战，到在公共场所设置体重量度设备，这些措施旨在将健康管理融入市民日常生活。更重要的是，计划强化了基层医疗的「守门人」角色，促进中西医协作，并利用「医健通」整合健康数据，体现了从治疗转向预防的现代医疗理念。市民应积极响应，这不仅是为自身健康着想－－避免肥胖带来的糖尿病、心血管疾病、癌症等严重隐患－－更是减轻公共医疗开支负担的公民责任。

　　然而，发布计划只是万里长征的第一步。肥胖问题根深蒂固，与生活习惯、城市环境、食品工业息息相关。当局必须持续监测成效，若下一次人口健康调查显示超重及肥胖比率不跌反升，便须果断采取更多政策性鼓励或指导行动。单靠呼吁和自愿参与，对于已根深蒂固的致肥环境，作用始终有限。

　　在这方面，欧美各国的经验值得香港借鉴。美国将肥胖视为疾病，透过医疗保险扩大药物与行为治疗的覆盖；欧洲则侧重环境重塑，英国实施「糖税」、禁止不健康食品促销，意大利建立国家级防治框架。这些政策背后的逻辑是：让健康选择成为容易的选择。香港地狭人稠，生活节奏急速，外食文化盛行，政府应开始研究适合本地情况的政策工具，做好筹备工作。例如，可否考虑对含糖饮品征税？如何限制针对儿童的垃圾食品广告？怎样在学校周边创造更健康的饮食环境？

　　体重管理是一场持久战。首份行动计划为香港打下了良好基础，但要真正扭转超重比率上升的趋势，还需政府、商界、学界与市民通力合作，从「提高意识」迈向「政策干预」，方能为下一代构建真正健康的城市环境。

